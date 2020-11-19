TİSK Başkanı: Ekim ayından bu yana evden çalışmayı artırdık

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Başkanı, aynı zamanda da Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Özgür Burak Akkol, ekim ayı itibarıyla ofislerde çalışma oranını yüzde 50'den yüzde 20'ye düşürdüklerini duyurdu.

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz yazısında Akkol'la konuştuğunu belirterek, “Akkol, Dünya Ekonomik Forumu'nda (DEF) örnek gösterilen elektronik filyasyon çalışmasından söz ediyor. Oturup Sağlık Bakanlığı'ndan filyasyon ekibi beklemiyorlar… Her çalışanın 14 günlük temas verilerini toplayan, barkod sistemi geliştirmişler. Toplulaşmanın olduğu; ulaşım, yemekhane veya üretim birimlerinde kimin-kiminle temas ettiğini izleyebiliyorlar. Bu uygulamayı ilk Ford ve Arçelik fabrikaları deneyimlemiş, MESS de yaygınlaştırmış.” ifadesini kullandı.