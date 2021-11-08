TİSK: Asgari ücret görüşmeleri olağanüstü ekonomik şartlarda gerçekleştirilecek

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu, 2022'de geçerli olacak asgari ücret için müzakerelerin, küresel boyutta devam eden olağanüstü ekonomik şartların gölgesinde gerçekleşeceğini belirtti.

TİSK Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada asgari ücretin belirlemesinde, birinci önceliklerinin ülkenin ve çalışanların sürdürülebilir refahı olduğu vurgulandı. TİSK açıklamasında; bu yıl, asgari ücret müzakerelerinin küresel boyutta devam eden olağanüstü ekonomik şartların gölgesinde gerçekleşeceği belirtildi. Açıklama, şöyle:

"81 ildeki işletme ve temsilcileriyle görüşülüyor"

İçinden geçtiğimiz olağanüstü süreçte, devletimizin tüm kurum ve kuruluşları, salgının ülkemizdeki ve çalışma hayatındaki etkilerini en aza indirmek için büyük bir özveriyle çalışmıştır. İşçi, işveren ve kamu olmak üzere tüm taraflar refahını koruyacak bir asgari ücret için çalışmalarımız devam ediyor. Bu süreçte, başta Türk-İş olmak üzere işçi konfederasyonları, işveren kuruluşları, 81 ildeki işletmelerimiz ve temsilcilerimizle sıkı bir istişare halindeyiz. Ayrıca, milyonlarca çalışanımızın hayatını doğrudan ilgilendiren bu konuda hem çalışan hem işveren bakışını anlamak için gerçekleştirdiğimiz araştırmalar ile kamuoyunun beklentilerini takip ediyoruz. Bu doğrultuda, sahadan aldığımız yüzbinlerce satır veri, görüş ve öneri, ayrıca uzman ekipler ile gerçekleştirdiğimiz teknik analizlerle çalışmalarımızı yapmaya devam ediyoruz.

"Müzakereler olağanüstü şartların gölgesinde gerçekleşecek"

Birinci önceliğimiz her zaman olduğu gibi ülkemizin ve çalışanlarımızın sürdürülebilir refahı. Bu yıl, asgari ücret müzakereleri küresel boyutta devam eden olağanüstü ekonomik şartların gölgesinde gerçekleşecek. Refah seviyelerini, istihdamı korumak, ilave istihdam ve yeni yatırım oluşturmak, salgında zor durumda kalan sektörlerin üzerindeki baskıyı azaltmak için dönemin koşullarını ve uzun vadeli ekonomik etkileri dikkate alan, dengeli bir asgari ücretin belirlenmesini bu yıl her zamankinden de önemli buluyoruz.

"Optimal ve akılcı seviyede uzlaşı sağlayacağız"

Öncelikle belirtmek isteriz ki, bizim için tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte büyüyebilmek esas. Çalışma arkadaşlarımızın hayat kalitesini kalıcı şekilde artıracak ve büyük-küçük bütün işletmelerimize değer katacak her türlü kararın en büyük destekçisiyiz. Bu yaklaşımla ortaya koyacağımız toplam fayda odaklı çalışmalarımızı komisyona sunmaya hazırlanıyoruz. Bu sene asgari ücret için gerek küresel enflasyon gerek ülkemizin rekabetçiliğini etkileyen diğer faktörler de değerlendirilerek optimal ve akılcı seviyede uzlaşı sağlayacağımıza inancımız tamdır.” (ANKA)