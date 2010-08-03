-TİSK: "KAYIT DIŞI İSTİHDAM 2010'DA PATLAMA YAPTI" ANKARA (A.A) - 03.08.2010 - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ekonomi bülteninde, büyümenin finansman kaynaklarının taşıdığı risklerin arttığı belirtilerek, "Bir yılda ortaya çıkan 1 milyon 800 bin kişilik istihdam artışının yarısını kayıt dışı istihdam yaratmıştır. Kayı dışı istihdamın 2010'da patlama yaptığı anlaşılmaktadır'' ifadesine yer verildi. TİSK, Temmuz ayı verilerine ilişkin ''aylık ekonomi bültenini'' yayımladı. Türkiye ekonomisinde bütçe açığı ve cari açık sorununun yılın ikinci yarısı itibariyle ağırlığını artırmaya başladığı kaydedilen bültende, bütçe açığının bir aylık molanın ardından tekrar artışa geçtiği, Haziran ayında yüzde 10,9 yükselerek, 5,446 milyar lira olduğu belirtildi. Bütçede, açığın artması şeklindeki negatif yönlü gerçekleşmenin bile mevcut şartlarda memnuniyet verici olduğu ifade edilen bültende, ''bu tablonun altında, faiz oranlarındaki düşüş nedeniyle azalan faiz giderleri ile Ocak 2010'da artırılan KDV ve ÖTV oranlarının etkisi yüzünden büyüyen dolaylı vergi gelirlerinin yattığı'' dile getirildi. ''Türkiye kısa erimde borçlanma ile ilgili sorun yaşamıyor ise de mevcut borçlanma tablosu kaynakların ülke kalkınması yerine faiz ödemelerine akmasına neden olmaktadır'' denilen bültende, Hazine Müsteşarlığı'nın Temmuz 2010 Kamu Borç Yönetimi Raporundaki verilerin bu yapılanmanın önümüzdeki dönemde ülkeyi ciddi risklerle karşı karşıya bırakacağının izlerini verdiği öne sürüldü. Bültende, Türkiye'nin borçlanabilir ve borçlarını ödeyebilir konumda olduğu için başta IMF ve uluslararası derecelendirme kuruluşlarınca krizden çıkmış ülke konumunda görüldüğü, ancak büyümenin finansmanını yurt içi tasarruflara dayandıramadığı ve nitelikli doğrudan yabancı sermaye akımını sağlayamadığı için mevcut büyüme trendini sürdürmesi konusunda çeşitli endişeler bulunduğu dile getirildi. Temmuz ayında yayınlanan istatistiklere göre reel sektördeki canlanmanın netleştiği ifade edilen bültende, kapasite kullanım oranının Temmuz ayı itibariyle yüzde 74,7'ye ulaştığı hatırlatılarak ''Bu düzey 2008 Eylül ayı düzeyine, yani krizin hemen başlangıcına dönüldüğünü göstermektedir'' denildi. Dış ticarette yapısal bir düzenleme ya da iyileşme sağlanamadığı için ekonomideki büyümeye paralel olarak geçmişteki sorunların yeniden baş gösterdiği görüşü dile getirilen bültende, özellikle dış ticaret açığındaki artışın, cari işlemler açığının beklenenin üzerinde artmasına neden olduğu kaydedildi. -''KAYIT DIŞI İSTİHDAM 2010'DA PATLAMA YAPTI''- Bültende, geçen yılın Nisan döneminde kayıt dışılık oranının yüzde 42,7 olduğu ve toplam 8 milyon 842 bin kişinin kayıt dışı sektörde çalıştığı hatırlatılarak, ''Bu yıl bu sayı 905 bin kişi artarak 9 milyon 747 bine çıkmıştır. Bir yılda ortaya çıkan 1 milyon 800 bin kişilik istihdam artışının yarısını kayıt dışı istihdam yaratmıştır. Kayı dışı istihdamın 2010'da patlama yaptığı anlaşılmaktadır'' denildi. Temmuz ayında iktisat politikalarında beklenen en önemli değişikliğin mali kuralın TBMM'de yasalaşması olmakla birlikte, bu düzenlemenin yeni yasama dönemine bırakıldığı ifade edilen bültende, bu durumun Türkiye'deki olası siyasi gelişmelere paralel olarak gevşek maliye politikası uygulanabileceğini gösterdiği belirtildi. Temmuz ayında olumlu mevsimsel etkiler ve dış talep yetersizliği nedeniyle enflasyon oranının düşmeye devam ettiği, göreli olarak azalan işlenmemiş gıda ürünleri fiyatlarındaki düşüşün söz konusu etkiye katkı sağladığı vurgulanan bültende, şöyle denildi: ''Belirtilen gelişmelerin bir sonucu olarak TCMB politika faiz oranlarını değiştirmemiştir. Türkiye'ye giren sermaye miktarındaki artış, yükselen ithalatın, dolayısıyla cari açığın finansmanını kolaylaştırmıştır. Portföy yatırımlarındaki artış bir taraftan liranın aşırı değerlenmesine neden olurken, bir taraftan da Türkiye'yi ithalat yapmanın yüksek karlılık sağladığı bir ülke konumuna getirmiştir.''