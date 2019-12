-TİSK 3. KEZ "KUTADGOBİLİK" DEDİ ANKARA (A.A) - 13.12.2010 - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na üçüncü kez seçilen Tuğrul Kutadgobilik, ''TİSK ülke ekonomisinin ve ülke insanının yükselişi amacıyla yaptığı hizmetleri yeni dönemde artıracaktır'' görüşünü bildirdi. Konfederasyonu'nun 24. Genel Kurulu kapsamında dün gerçekleştirilen seçimlerde üçüncü kez başkanlığa seçilen Kutadgobilik, yaptığı yazılı açıklamada, TİSK'in geçen genel kurul döneminde ülke açısından ''erken uyarı'' görevi yaparak, küresel krizin yıkıcı etkilerinin minimize edilmesi için çeşitli politikalar önerdiğini, hükümetle paylaşılan bu politikaların olumlu etkileriyle işletmelerin ve ülkenin bu süreçten en az zararla çıkmasına katkı sağlandığını ifade etti. Kutadgobilik, Türkiye'nin en güçlü 9 bin 600 şirketini kapsayan TİSK'in, ülkenin orta gelirli ülkeler liginden yüksek gelirli ülkeler ligine yükselebilmesi için kriz sonrası dönemde arz yönlü sanayi ihracatına dayalı büyüme modelinin ve yüksek katma değerli üretim yapısına geçişi öngören bir sanayi stratejisinin oluşturulup uygulanması zorunluluğuna inandığını bildirdi. TİSK'in ''işletmelerin sesi olma'' misyonunu kendini her geçen gün yenilemeye gayret ederek sürdüreceğini belirten Tuğrul Kutadgobilik, ''Unutulmamalıdır ki her ülke işletmeleri kadar güçlüdür. Türkiye'nin en büyük gönüllü sivil toplum örgütlerinden biri olarak TİSK ülke ekonomisinin ve ülke insanının yükselişi amacıyla yaptığı hizmetleri yeni dönemde artıracaktır'' ifadesini kullandı. -TUĞRUL KUTADGOBİLİK'İN ÖZGEÇMİŞİ- 1940 yılında İstanbul'da doğan Kutadgobilik, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Kutadgobilik, London Scholl of Economics'de Ekonomi Masterı yaptı. 1968 yılında Koç Topluluğunda işe başlayan Kutadgobilik, 34 yıl boyunca Arçelik başta olmak üzere topluluğun çeşitli birimlerinde görev yaptı. 2001 yılının Nisan ayında Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirilen Kutadgobilik, aynı zamanda MESS Eğitim Vakfı ve MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürütüyor. TİSK ve TÜSİAD'ın müşterek üye oldukları Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu'nun Başkanlar Kurulu'nda da görev alan Kutadgobilik, 1995 yılından bu yana Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi üyeliğini de sürdürüyor. 2001 yılından bu yana Avrupa Metal, Mühendislik ve Teknolojiye Dayalı Sanayi Konseyi Başkanlar Kurulu üyesi olan Kutadgobilik, 2004 yılının Aralık ayından beri de TİSK Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütüyor. İktisadi Kalkınma Vakfı üyesi de olan Kutadgobilik, 2010 Mart ayından beri de Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı'nın Mütevelli Heyet Başkanlığı görevini yapıyor.