Ekim 2014 itibariyle son bir yılda Türkiye'de işgücündeki artış 1 milyon 929 bin kişi olurken artış oranı bir önceki yılın aynı ayına göre (Ekim 2013) yüzde 345'i buldu.

Dünya işsizlik oranlarında 10. sırada yer alan Türkiye'de, üniversite mezunu işsizler de tavan yaptı.

İşgücü içinde istihdam edilenler 1 milyon 356 bin kişi, işsiz sayısı ise 573 bin kişi arttı. İş arayan her 100 kişiden 30'u işsiz kaldı.

zaman.com.tr’de yer alan habere göre Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) 2015 yılı Ocak İşgücü Piyasası Bülteni yayınlandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2014 yılı Ekim Dönemi Hanehalkı İşgücü Araştırması'nın değerlendirildiği bültene göre, iş talep edenlerin (işgücü) sayısında çok güçlü bir artış var. İstihdam artış hızı bir yıl önce yüzde 0,7 iken, Ekim 2014'te yüzde 5,5 gibi yüksek bir orana çıktı. Ancak, işgücü daha yüksek bir oranda, yüzde 7,1 oranında artınca, işsizlik de yükseldi.

İşsizlik oranı yüzde 10,4

İşsizlik oranı son bir yılda 1,3 puan artarak yüzde 10,4 oldu. 2 yıl önce yüzde 8'lerde seyreden arındırılmış işsizlik oranı, 2014'ün yaz aylarından bu yana yüzde 10'un üzerinde seyrediyor. Ayrıca, TİSK'in altını çizdiği tespitlere göre, istihdamdaki güçlü artış büyümeye yansımıyor, çünkü verimlilik azalıyor.

‘İşsizlik oranında dünyada 10'uncu sıradayız’

Türkiye, küresel kalkınma yarışında varlık gösterebilen 44 ülke arasında işsizlik oranının yüksekliği açısından 10'uncu sırada bulunuyor. En geniş işsizlik tanımına göre Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 19,1 ve 6 milyon 43 bin işsiz var. Çalışma çağındaki nüfusun yarısından azı (26 milyon 138 bin kişi) istihdam edilerek çalışma ve kazanç sağlama olanağına sahip; yarısından fazlası (31 milyon 111 bin kişi) ise bu imkândan yoksun.

'İşsizlik üniversite mezunlarında tavan yaptı'

Tarım dışı istihdamda yıllık artış oranı yüzde 5,7 oldu. Bir yıl içerisinde istihdamın en yüksek oranda arttığı sektör yüzde 6,5 ile hizmetler olurken, onu yüzde 5,2 ile sanayi sektörü izledi. En yüksek işsizlik oranı yüzde 12 ile yükseköğretim mezunlarında oldu. Bunu sırasıyla genel lise mezunları (yüzde 11,7), meslek lisesi mezunları (yüzde 11,3) ve lise altı eğitimliler (yüzde 9,7) izledi. En düşük oran ise yüzde 7 ile okur-yazar olmayan kişilere ait oldu.

İstihdam oranını yükseltmek açısından en fazla potansiyele sahip grup, 11 milyon 513 bin kişi ile ev kadınları. Yüksekokul mezunu olmak, kadınların istihdam şansını yüzde 20-30'lardan yüzde 60'a yükseltiyor. Bunun yanı sıra, genç istihdamındaki artış Temmuz döneminden beri zayıflıyor.

‘Kayıtdışı işçilerde artış görüldü’

Kayıtdışı istihdamdaki gerileme 2014'te tersine döndü. Şubat 2014'te 8 milyon 453 bin kişi olan kayıtdışı istihdam 693 bin kişi artarak 9 milyon 146 bine çıktı. Kayıtdışı istihdam oranının en yüksek olduğu grup yüzde 93,9 ile tarımdaki ücretsiz aile işçileri oldu. Bu oran, tarım dışı sektörlerdeki ücretliler açısından yüzde 17,6 olarak belirlendi.

İşsizlik sigortasına başvuru sayısı 96 bini aştı

Ayrıca, işsizlik sigortasına başvuranların sayısı da Aralık'ta 96 bini geçerken, Aralık ayında reel kesimin ve tüketicinin istihdam artışı beklentisi geriledi.

TİSK'in İşgücü Piyasası Bülteni'ndeki diğer bazı değerlendirmeler de şöyle:

- İşsizlerin yüzde 68,1'i; 5 ay ve daha kısa süreden beri iş arıyor.

- Uzun süreli (1 yıl ve daha çok) işsizlerin payı yüzde 21,2.

- Tarım dışı işsizlik oranı 1,6 puan artışla yüzde 12,5'e çıktı.