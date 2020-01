TISİAD Başkanı Kılıç: Referandum geriliminden Habur etkilenmedi

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin 25 Eylül\'de gerçekleştirdiği referandumdan sonra ekonomik yaptırımlar konusunda adı gündeme gelen Habur Sınır Kapısı\'nın şimdiye kadar gerilimden etkilenmediği belirtildi. Türkiye Irak Sanayici ve İşadamları Derneği (TISİAD) Genel Başkanı Nevaf Kılıç, \"Irak bizim komşumuz, Habur ticari olarak bizim can damarımızdır. Irak pazarını ,İran başta olmak üzere komşu ülkelere kaptırmamalıyız. komşumuz olan kendimize \'ırak\'laştırmamalıyız\" dedi.

Bölgesel Kürt Yönetiminin 25 Eylül\'de gerçekleştirdiği referandumdan sonra başta merkezi Irak hükümeti olmak üzere komşu ülkelerin bu bölgeye uygulayacağı ekonomik yaptırımlarda ön palana çıkan ve Türkiye\'nin Irak\'a açılan tek ticaret kapısı olan Habur Sınır Kapısı\'nın yaşanan siyasi gerilimden şimdiye kadar etkilenmediği belirtildi. TISİAD Genel Başkanı Nevaf Kılıç, Habur Sınır Kapısı\'nın şu ana kadar siyasi gerilimden etkilenmediğini ve bunun da kendilerini sevindirdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

\"Bu süreç içerisinde ticaretimizin etkilenmemesi sevindirdi, inşallah bundan sonra da etkilenmez. Hükümetimizden ticaretin etkilenmemesini talep ediyoruz. Habur sınır kapısı ülkemizin ticareti anlamında can damarlarımızdan bir tanesidir. 81 ilin\'in 81\'inden Irak\'a ihracat var. En önemli ticari partnerimiz Irak Kürdistan Bölgesel yönetimidir. Mutlaka komşu ülkeler arasında sorunlar olabilir, bunun müzakere ile çözülmesini istiyoruz. Krizin ve gerilimlerin kesinlikle ekonomiye yansımasını istemiyoruz. Komşu ülkeler arasında en iyi anlaştığımız ülkede hem Irak, hem de oradaki bölgesel Kürt yönetimidir. Irak içerisinde de Türkiye markalarına daha fazla ilgi, alaka ve sempati vardır. Diğer ülke markalarına nazaran Türk malları daha fazla tercih ediliyor\" dedi.

\'MERKEZİ HÜKÜMET VİZE İSTERKEN, KÜRT YÖNETİMİNE KİMLİK İLE GİDİYORUZ\'

TISİAD Başkanı Kılıç, Türkiye\'nin diğer ülkelere yaptığı ihracatta azalma yaşanırken, Irak\'a yaptığı ihracatta artış olduğunu da belirterek, \"Irak büyük bir pazar ve petrol zengini bir ülke. Dışa bağımlı olduğu için iplikten iğneye kadar her şeyi dışarıdan alıyor. Bu pazardan Türkiye iş dünyası olarak fazla pay almak istiyoruz. Irak merkezi hükümeti Türk vatandaşlarına vize uyguluyor ama Irak Kürdistan Bölgesel yönetimine ise kimlik ile gidebiliyoruz. Irak\'ın geneline vizesiz gitmek istiyoruz. Bizim araçlarımız Kürt bölgesinden aşağı inemiyor. Geçmişte Hac döneminde hacılar Irak üzerinden Suudi Arabistan\'a giderlerdi. Bizim araçlarımız Irak\'ın geneline gitmelidir. Ticaret ikinci bir gümrük vergisi alınmadan yapılmalıdır\" dedi.

MUSUL\'UN YENİDEN İNŞAASINDA TÜRK İŞADAMLARINA PROJELER VERİLMELİDİR

Erbil ve Süleymaniye havaalanlarına uçuşların yasaklanması nedeniyle işadamlarının artık hava yolu ile pek seyahat edemediğini vurgulayan TISİAD Başkanı Nevaf Kılıç, uçuşların yeniden yapılması için girişimleri olduğunu da söyledi. Musul\'un Irak\'ın ikinci büyük bir vilayeti olduğunu ve yaşanan çatışmalardan sonra kentin yeniden inşa edileceğini ve bunun için 100 milyar dolar para ayrıldığını söyleyen Kılıç, \"Musul\'un yeniden inşasında Türk işadamlarına oradan önemli projelerin verilmesini istiyoruz. Musul\'un yeniden yapılmasında büyük pay almak istiyoruz. Devletimizin bu konuda n merkezi hükümet ile bu konuyu görüşmesini özellikle istiyoruz\" diye konuştu.

TISİAD Başkanı Kılıç, Irak pazarının Türkiye için önemli bir pazar olduğunu ve başta İran olmak üzere komşu ülkelere yaptırmak istemediklerini bir kez daha yineleyerek, \"Dünyanın gözü Irak\'ta. Ürdün açtığı limanından oraya mal göndermeye başladı. Irak, komşumuzdur, bize yakındır, kendimize \'ırak\'laştırmamalıyız\" dedi.



