Tiryakilerin ödediği ceza 20 bin YTL’yi aştı

19 Mayıs’ta yürürlüğe giren kapalı alanlarda sigara içme yasağı etkisini göstermeye başladı. Bu yılın Temmuz ayında 2007'nin aynı dönemine göre 520 milyon adet, Ağustos'da ise 457 milyon adet daha az sigara içildi. Dört ayda tiryakilerin ödediği ceza ise 20 bin 360 YTL.



Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) Başkanı Kazım Çalışkan'dan edindiği bilgiye göre, 19 Mayıs'ta yürürlüğe giren kapalı alanlarda sigara içilmesini yasaklayan kanun, tüketimde hissedilir bir düşüşe neden oldu.



Yasağın etkisi, devletin resmi verilerine de Temmuz başından itibaren yansımaya başladı.



Son 10 günün yasakla geçirildiği Mayıs ayında 2007'de 9 milyar 368 milyon adet olan tüketim rakamı, bu yıl 9 milyar 443 milyon adede yükseldi. Geçen yılın Haziran ayında 9 milyar 420 milyon adet sigaranın içildiği Türkiye'de, bu yılın aynı ayında tüketilen sigara miktarı ise 9 milyar 592 milyon adet oldu.



Temmuz ve Ağustos'ta yüzde 4,6'lık düşüş



Temmuz ve Ağustos'ta ise tablo tersine döndü ve sigara yasakları, açık alanda sigara içme olgusuna rağmen, toplam tüketimde yüzde 4,6'lık bir düşe yol açtı.



Geçen yıl Temmuz ayında 10 milyar 700 milyon adet sigara tüketilen Türkiye'de, söz konusu rakam, bu yıl aynı ayda 10 milyar 180 milyon adede geriledi. Düşüş, Ağustos'ta da devam etti ve 2007 Ağustos'unda 10 milyar 678 milyon adet olan sigara tüketimi, bu yıl 10 milyar 221 milyon adede indi.



Böylece Temmuz ayında içilen sigara miktarı, geçen yılın aynı ayına göre 520 milyon adet, Ağustos'ta da 457 milyon adet azaldı.



Düzenleme iyi işliyor



TAPDK Başkanı, kaçak sigara ve kayıt dışı ile mücadele kapsamında 1 Temmuz 2007'de sigarada bandrol uygulamasının devreye sokulduğuna dikkat çekerek, şu değerlendirmede bulundu:



"Yasağın 19 Mayıs'ta yürürlüğe girmesi nedeniyle, Mayıs ayında tüketim rakamlarına fazla yansımaması normal. Haziran ayında, önceki yılla kıyasladığımızda bir miktar artış görülüyor. Ama geçen yılın Haziran ayında bandrol uygulaması devreye girmemişti. Oysa bu yılın Haziranında bandrol var. Bu da sektörün daha fazla kayıt altına alınmasını sağladı. Haziran'da açık alanlarda sigara içilmesi de yasağın caydırıcılığı biraz azaltmış olabilir ama burada en

önemli etken geçen yıl Haziranda bandrolün olmaması. Bir de bu yıl Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısında çok ciddi bir artış meydana geldi. Bu da iç piyasada tüketimi arttıran bir unsur oldu. Yasağın etkileri açısından sağlıklı bir değerlendirme yapmak için bandrollü dönemlere bakmak daha doğru olur. Buna göre, bandrolün uygulamaya

girdiği 2007 yılında Temmuz ayı ile bu yılın Temmuz rakamlarına baktığımızda tüketimde yüzde 4,9'u bulan bir düşüş olduğu anlaşılıyor. Aynı durum Ağustos'ta da görülüyor ve geçen ay da içilen sigara miktarındaki aşağı doğru olan trend devam ediyor."



Kışın daha da düşecek



Yazın açık alanlar olduğu için tiryakilerin rahatlıkla sigara içebildiğine işaret eden TAPDK Başkanı, havaların soğumasıyla birlikte kış aylarında sigara tüketiminin çok daha fazla düşmesini beklediklerini ifade etti.



Sigara yasaklarıyla ilgili düzenlemenin gayet iyi işlediğini kaydeden Çalışkan, şunları söyledi:



"Sigara yasakları konusunda tüketicinin adaptasyonu da sağlandı. Tiryakilerin hemen bu yasağa adapte olmalarını zaten beklememek lazımdı. İnsanlar bilinçlendikçe hem içen hem de içmeyenler, dumansız havaya daha fazla sahip çıktılar. İçenler bile yeni düzenlemeyi savunuyor. Kimse bulunduğu ortamda, kapalı ortamda sigara içilmesine rıza göstermiyor. Yaz olmasına rağmen Temmuz ve Ağustos aylarında tüketim rakamlarında azalma meydana geldi. Bu da dünya uygulamalarına paralel bir gelişme gösteriyor. Dünyada bu tip uygulamalardan sonra sigara tüketiminde yüzde 4 ile 6 arasında bir düşüş meydana geliyor. Türkiye'deki düzenlemeden sonra da tüketim rakamları da bizim beklentilerimize uygun bir süreç izliyor.

Kışın tüketim rakamlarının çok daha fazla düşmesini bekliyoruz. Bu şekilde, yasaklarla birlikte tüketimdeki ortalama düşüşün yüzde 6'yı bulacağını tahmin ediyoruz."



Sigara cezası



Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerine göre, sigara yasağının uygulandığı son 4 ayda, yurt çapında tiryakilere 20 bin 360 YTL ceza kesildi.



Mayıs ayının Kanunun yürürlükte olduğu son 13 gününde sigara yasağı uygulanan yerlerde tütün mamülü tüketenlere 3 bin 130,45 YTL ceza yazıldı.



Haziran'da sigara içilenlere verilen ceza miktarı 3'e katlanarak 9 bin 578,63 YTL'ye ulaştı.



Temmuz ayında vatandaşlara 3 milyon 414,41 YTL sigara içme cezası uygulanırken, bu rakam Ağustos'ta bin 916,53 YTL, Eylül'ün ilk yarısında da bin 996,60 YTL oldu.



