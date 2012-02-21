Tiryakilerin Hazine'ye katkısı 15.9 milyar TL

T24 - Devlet, 2011'de 64,2 milyar lira Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) geliri elde etti. Geçen yıl sadece ÖTV yoluyla tiryakilerden 15,9 milyar lira, alkollü içki tüketenlerden de 3,9 milyar lira vergi alındı. Devlet, geçen yıl vatandaşa 40,1 milyar lira ceza kesti.

AA muhabirinin Maliye Bakanlığı verilerinden yaptığı hesaplamalara göre, geçen yıl petrol ve doğalgaz ürünlerinden alınan ÖTV ise 33,6 milyar lirayı buldu.

2011 yılında devletin kasasına motorlu taşıtlardan alınan ÖTV ile 8,6 milyar lira girdi. Böylece, 2011 bütçesinde motorlu taşıtlardan öngörülen 6 milyar 29 milyon 159 bin liralık ÖTV geliri aşıldı. Geçen yıl Motorlu Taşıtlar Vergisi Geliri de 6 milyar lira olarak gerçekleşti.

2011'de, tiryakiler, sadece ÖTV olarak Hazineye 15,9 milyar lira lira, alkollü içki tüketenler de 3,9 milyar lira kaynak aktardı. Geçen yıl bütçede tütün mamullerinden 14,7 milyar liralık, alkollü içkilerden de 3,8 milyar liralık gelir öngörülmüştü.

Vatandaşın telefon kullanımı karşılığında devlete 4,4 milyar lira Özel İletişim Vergisi ödediği geçen yıl, umudunu şans oyunlarına bağlayanlardan da 528 milyon lira vergi alındı.

Devlet harçlardan, 8,3 milyar lira kazandı

Harçlardan 2011'de 8,3 milyar gelir elde eden devlet, bunun 4 milyar liralık bölümünü tapu harçlarından elde etti. Yargı harçlarından da Hazineye 1,5 milyar lira geldi. Devletin 1,1 milyar lira kira geliri elde ettiği söz konusu dönemde, yurtdışına çıkanlar ise bu süreçte devlete 88,6 milyon lira çıkış harcı ödedi.

Devletin kestiği ceza

Geçen yıl devlet, çeşitli işlemler nedeniyle vatandaşa 40,1 milyar lira para cezası kesti. Bunun 3,7 milyar lirası idari para cezaları, 1,1 milyar lirası pay ayrılan idari para cezaları, 439,5 milyon lirası yargı para cezaları, 34,6 milyar lirası vergi cezaları, 285,1 milyon lirasını da diğer cezalar oluşturdu.

Trafik para cezaları da idari para cezaları içinde 403,6 milyon liralık bir yekün oluşturdu.

Cezaların yüzde 14,4'ü tahsil edildi

Devlet, 2011 yılında 40,1 milyar liralık cezanın sadece 5,8 milyar lirasını tahsil edebildi. Böylece, cezalardaki tahsilat oranı yüzde 14,4 gibi düşük seviyelerde kaldı.

Yargı cezalarında yüzde 47 olan tahsilat oranı, trafik para cezalarında yüzde 36,4, çevre cezalarında yüzde 27,2, vergi cezalarında ise yüzde 10,4 oldu.

Vatandaş, 403,6 milyon liralık trafik para cezasının 147 milyon lirasını yatırdı.

Bu arada, 6111 sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu ile para cezalarının bir bölümü silinirken, vatandaş, bir bölüm cezanın da yeniden yapılandırma yoluna gitti.

Bazı bütçe rakamları

2011 yılı genel bütçe gelirlerinin bazı gerçekleşme rakamları şöyle:

Tahakkuk tahsilat gerçekleşeme oranı

Bütçe kalemleri (Bin TL) (Bin TL) (yüzde)

Özel Tüketim Vergisi 67.455.514 64.188.786 95,2

-Petrol ve doğalgaz ür. 36.128.189 33.572.623 92,9

-Motorlu taşıtlar 8.623.268 8.567.837 99,4

-Alkollü içkiler 4.169.929 3.856.415 92,5

-Tütün mamülleri 15.929.077 15.850.168 99,5

-Kolalı gazozlar 286.761 280.991 98,0

-Dayanıklı tüketim ve diğ. 2.315.186 2.057.748 88,9

Şans Oyunları Vergisi 578.689 528.065 91,3

Özel İletişim Vergisi 4.426.923 4.418.994 99,8

Harçlar 10.037.220 8.302.790 82,7

-Tapu harçları 4.128.854 4.042.344 97,9

-Yargı harçları 2.987.345 1.453.609 48,7

-Yurt dışı çıkış harcı 89.005 88.631 99,6

Kira gelirleri 1.720.156 1.145.281 66,6

-Taşınmaz kiraları 1.468.765 893.896 60,9

Çalışan tedavi katılım payı 1.415 1.415 100,0

Yeşil kartlı ted. kat. payı 80.520 80.520 100,0

Para cezaları 40.120.325 5.772.211 14,4

-Yargı para cezaları 439.515 206.453 47,0

-İdari para cezaları 3.720.828 1.042.373 28,0

.Trafik para cezaları 403.624 147.016 36,4

.Çevre cezaları 41.202 11.205 27,2

-Pay ayrılan idari para cez. 1.123.488 781.125 69,5

-Vergi cezaları 34.551.410 3.591.538 10,4

-Diğer para cezaları 285.084 150.722 52,9