"Tiryaki" Hazine’nin kasasını doldurdu: Sigaradan bir yılda 62 milyar TL ÖTV geliri

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in soru önergesini yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, tütün mamulleri üzerinden tahsil edilen özel tüketim vergisi tutarlarını paylaştı.

İzmirgündemi’nin haberine göre 2019 yılında tütün mamullerinden 50,4 milyar TL ÖTV geliri elde edilirken, 2020 yılında bu rakam yüzde 22.6 oranında artarak 61,8 milyar TL oldu. 2020’de Türkiye’nin toplam vergi geliri toplam 833 milyar lira olmuştu.

Tütün mamullerinden tahsil edilen ÖTV açısından 37 milyar 307 milyon 255 bin 147 TL ile İzmir ilk sırada yer alırken, 10 milyar 395 milyon 215 bin 889 TL ile İstanbul ikinci sırada bulunuyor.



CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in “Tütün mamulleri açısından en fazla ÖTV tahsil edilen ilk 5 il ve son 5 il hangisidir?” sorusunu da yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın verdiği bilgilere göre; ilk 5’te sırasıyla İzmir, İstanbul, Mersin, Manisa ve Adana yer alırken, son 5’te ise Bartın, Bayburt, Çankırı, Yozgat ve Gümüşhane bulunuyor.





“İllerdeki tüketimi yansıtmıyor”

Tütün mamulleri ÖTV tahsilatında 2019 yılı ilk beş ve son beş ili paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bu sıralamaların illere göre alkol tüketimini yansıtmadığını da söyledi. Elvan, şu bilgileri verdi:



“4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu açısından bu Kanuna ekli (III) sayılı listede yer alan tütün mamullerinde vergiyi doğuran olay, bu malların ithalatı, imal edenler tarafından teslimi veya müzayede yoluyla satışı durumunda gerçekleşmektedir. Dolayısıyla tabloda belirtilen sıralamalar alkollü içeceklerin illere göre tüketimini yansıtmamaktadır.”