Tırmanma yarışları nefes kesti

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(BURSA),(DHA)

Orhangazi Belediyesi\'nin destekleri ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Bursa Otomobil Sporları Kulübü tarafından Hamzalı Yolu üzerinde düzenlenen Tırmanma Yarışları yapıldı.

Orhangazi Belediyesi\'nin katkıları ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Bursa Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilen Tırmanma Yarışları, Orhangazi Nadır Tesisleri\'nde sabah saatlerinde araç testleri ile başladı. Öğle saatlerinde start alan yarışlar 3 yarış halinde yapıldı. Farklı kategorilerde gerçekleşen yarışlar büyük çekişmeye sahne oldu. Orhangazi ve çevreden gelen çok sayıda yarış severin de izlediği Tırmanma Yarışları\'nda merhum sanatçı Barış Manço\'nun oğlu Doğukan Manço da yarıştı. Dün Cumhuriyet Alanı\'nda teknik kontrollerin yapıldığı Tırmanma Yarışları\'nda bugün güneşli hava ile birlikte Nadır Tesisleri doldu taştı. Nadır\'dan başlayıp Hamzalı Mahallesi\'ne kadar devam eden yarışlarda zaman zaman istenmeyen kazalar da yaşandı.

Yarışma sonuçları ise şöyle:

ULUSAL

Ulusal Kategori-2: 1. Hasan Ertarman (Renault Clio Ragnotti), 2. Engin Apaydın (Renault Clio Ragnotti), 3. Tarık Gökçen (Ford Fiesta R2)

Ulusal Kategori-3: 1.Refik Bozkurt (Renault Clio), 2.Tansel Tunca (Renault Clio),

Ulusal Kategori-4: 1.İsmet Toktaş (Porsche)

MAHALLİ

Mahalli Kategori-1: 1. İlker Tecimoğlu (Fiat Palio), 2.Erdem Gülay (Fiat Palio), 3.Ercan Akman (Fiat Palio), 4. Şule Berkcan (Fiat Palio)

Mahalli Kategori-2: 1. Ersen Yıldız (Fiat Fiesta), 2. İrfan Tatlıcılar (Fiat Palio)

Mahalli Kategori-3: 1.Selçuk Yalçın (Murat 131), 2.Kubilay Kerem Karaçor (Lada Samara)

Mahalli Kategori-4: 1. Anıl Özsevinç (Opel Astra), 2. Ümit Kemal Coşkun (Renault 19)

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