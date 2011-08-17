-Tırmandığı kuleden 6 gündür inmiyor ANKARA (A.A) - 16.08.2011 - ABD'nin Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde 90 metre yüksekliğindeki radyo kulesine tırmanan genç polisin tüm uğraşlarına rağmen 6 gündür aşağı inmiyor. ABD basınında yer alan haberlere göre, William Sturdivant isimli 25 yaşındaki genç geçen perşembe Clear Channel adlı yerel radyonun kulesine tırmandıktan sonra polisin tüm ısrarına rağmen aşağı inmeyi reddetti. İntihar amacıyla kuleye çıktığı tahmin edilmeyen genç, bu sabah aşağıdan hamburger, bisküvi ve süt istedi. Aşağıdaki kalabalığın gence ilgisi giderek artarken, mini blog sitesi Twitter'da da William Sturdivant adlı gencin durumu olayı izleyenler tarafından aşama aşama internette yayınlanıyor. Radyo kulesindeki gencin günler geçtikçe gücünü kaybedip düşeceğinden endişe eden polis, aşağıda toplanan kalabalığın da bağırıp, çağırmamasını, Sturdivant'ın fotoğrafını çekmemesini ve bölgeden uzaklaşmasını istedi.