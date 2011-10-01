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Tırmandığı falezlerde mahsur kaldı ANTALYA (A.A)

01 Ekim 2011 18:24

-Tırmandığı falezlerde mahsur kaldı ANTALYA (A.A) - 01.10.2011 - Antalya'da falezlerden tırmanırken tuttuğu kaya parçasının kopması üzerine yaklaşık 15 metre yükseklikte mahsur kalan amatör dağcı, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Antalya'da balıkçılık yapan ve amatör dağcılıkla uğraşan 33 yaşındaki Yasin Karlı, tırmanış yapmak amacıyla Antalya-Kemer karayolu Çamdağ Tüneli girişindeki falezlere geldi. Sahilden falezlere doğru tırmanış gerçekleştiren Karlı, tuttuğu kaya parçasının kopması sonucu yaklaşık 15 metre yükseklikte mahsur kaldı.  Sahile inmeyi de başaramayan Karlı, yanında bulunan cep telefonu ile itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye eri halatları karayolu çevresindeki güvenlik bariyerlerine bağlayarak falezlere indi. Karlı'nın  bulunduğu bölgeye gelen itfaiye ekipleri kayalıklardan sarkıtılan ikinci halatı da Karlı'ya bağladı. Bölgedeki kayalıkların dik olması nedeniyle zor anların yaşandığı çalışmalar sonucunda Yasin Karlı, halatlarla karayoluna çekildi.  Kurtarıldıktan sonra baygınlık geçiren Karlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, çıplak elle tırmanış yapmayı çok sevdiğini ancak bir kayanın kopması sonucu tutunacak bir yer bulamadığı için mahsur kaldığını ifade etti. 

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