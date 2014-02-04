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TIR’ları arama emrini veren Alay Komutanı görevden alındı

Suriye'ye giden TIR'ların durdurup aranması emrini veren Adana Jandarma Alay Komutanı Kurmay Albay Özkan Çokay'ın görevden alındığı öğrenildi

04 Şubat 2014 13:06

Adana’da MİT’te ait TIR’ların durdurulup aranması talimatını veren İl Jandarma Alay Komutanı Kurmay Albay Özkan Çokay, görevden alındı.

Adana’da içindeki malzemelerin MİT’te ait olan 7 TIR durdurulmuş, 3’ünde arama yapılıp, TIR’lara refakat eden 3 MİT elemanı ise gözaltına alınmıştı. Jandarma tarafından yapılan durdurma ve aramadan sonra İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı, soruşturma başlattı. Bölgeye İçişleri Bakanlığı 2 Mülki Başmüfetiş, Jandarma Genel Komutanlığı ise 5 askeri müfettiş gönderdi.

 

Soruşturma tamamlandı

 

Hürriyet gazetesinden Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre, bölgeye giden mülki ve askeri müfettişler soruşturmalarını tamamladı. TIR’ların durdurulup aranması talimatı verdiği öne sürülen İl Jandarma Alay Komutanı Kurmay Albay Özkan Çokay, görevden alındı. Çokay, Jandarma Okul Komutanlığı’na gönderildi. Çokay ile birlikte aramada görev yapan rütbeli 3 askerin daha görevden alındığı kaydedildi.
TIR’ların durdurulmasının ardından soruşturmayı yürüten TMK 10. Maddesiyle görevli Adana Cumhuriyet Savcısı Aziz Takçı ile Adana Cumhuriyet Başsavcıvekili  Ahmet Karaca ve yine aynı birimde görevli Cumhuriyet Savcısı Mustafa Sırlı görevden alınmıştı.

 

TIR'ların durdurulduğu ana ait kareler

 

Öte yandan, TIR'ların durdurulduğu an çekilen fotoğraflar da günler sonra bugün Akit Gazetesi'nden Murat Alan'ın imzasıyla yayınlandı.

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