TIR'lar, Türkiye'den Kuzey Irak'a tünelden geçecek

TIR ve ticari araç geçişlerinde büyük kolaylık sağlayacak Duhok-Zaho tünelinin iki ucu birleşti. Günde 3 bin TIR ve ticari aracın kullanacağı tünelle Türkiye-Irak arasındaki ticaret yeni bir boyut kazanacak.

Türkiye ile Kuzey Irak’ı birbirine bağlayacak, TIR ve ticari araç geçişlerinde büyük kolaylık sağlayacak Duhok-Zaho tünelinin iki ucu birleşti. Haziran 2013’te yapımına başlanan tünelin 2015 yılında tamamlanması hedefleniyor. Duhok ili sınırları içerisinde, Duhok’u Zaho’ya bağlayan güzergâh üzerinde, çift şerit gidiş-gelişli karayolu tüneli, Habur Sınır Kapısı’na 20 kilometre mesafede bulunuyor. Günde 3 bin TIR ve ticari aracın kullanacağı tünel ile Türkiye-Irak arasındaki ticaret de yeni bir boyut kazanacak.

Limak projesi

Fevzi Kızılkoyun’un Hürriyet’teki haberine göre, Limak Holding, Türkiye ile Kuzey Irak arasındaki ticareti güvenli ve konforlu hale getirecek Gali Zakho Tüneli Projesi’ne tüm hızıyla devam ediyor. Tünelin iki tarafının Kuzey Irak birleşmesi nedeniyle düzenlenen törene Irak Kürt Bölgesel Yönetimi İmar ve Kalkınma Bakanı Derbaz Kosret Resul, Duhok Valisi Farhad Atrushi, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Sezai Bacaksız ve 23. Dönem Ağrı Milletvekili Cemal Kaya da katıldı. Bacaksız, tünelin inşaatının tamamlanmasıyla nakliyede yaşanan sorunların azalacağını, karşılıklı ticaretin artacağını söyledi.

Bacaksız, tünelin iki ülke arasındaki ticaret yolunu daha güvenli hale getireceğini de belirterek, “Bugün, tünel kazısının bitirilmesi ve tünelin iki tarafının birleştirilmesini kutluyoruz. Yol kaplaması, elektromekanik, havalandırma, aydınlatma, yangın söndürme ve çeşitli kontrol sistemlerinin imalatlarını da tamamlayıp 2015’te teslim edeceğiz” dedi.

Alt yapı yatırımlarına fon

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi İmar ve Kalkınma Bakanı Derbas Resul, Türkiye ile ticari ilişkilerde beklentilerin yüksek olduğunu belirterek, “Yatırımlarda Bağdat bütçesine bağlıyız. Maaşları, genel harcamaları yapıyoruz. Ondan sonra kalanı altyapı için harcıyoruz. Altyapı yatırımlarını tamamlamak için daha fazla fon ayırmaya çalışıyoruz, özellikle yollar için” dedi.

Günlük 300 bin varil petrol üretimi olduğunu ifade eden Resul, şöyle devam etti:

Ceyhan’dan petrol ticareti

“Bağdat’la bütçesel konularda anlaşmazlıklarımız var. Bunların çözümü için uğraşıyoruz. Anayasamıza göre gelirlerin yüzde 17’sinin bize verilmesi gerekiyor. Şu ana kadar yüzde 11’in altında veriyorlar. Uluslararası kurallara uygun olarak Türkiye’ye petrol gönderiyoruz. Buradan gidenin yüzde 17 gelirini alıyoruz. Kuveyt’e petrol sattığımızda da yüzde 17’sini alıyoruz. Gayet saydam bir alışveriş yapılıyor. 18 gemi yüklendi. Gayet açık bir şekildir, alıcının kimler olduğunu bulmak kolaydır. Türkiye ile 50 yıllık gaz ve petrol anlaşması yaptık. Bu da Irak Anayasasına uygun.”

Kürtlerle Türkleri birleştirecek

Duhok Valisi Farhad Atrushi de tünelin gidiş, geliş ve nakliyelerde büyük rahatlama sağlayacağını belirterek, “Türkiye ile ekonomik ilişkileri geliştirecek. Türkiye bizim için büyük bir ülkedir. Her iki halk da bu tünelden büyük fayda görecek. Tünel, Kürtlerle Türklerin birleştirilmesi anlamına da geliyor” dedi.

Habur’a 20 kilometre

Duhok ili sınırlarında, Duhok’u Zaho’ya bağlayan güzergâh üzerindeki tünel Habur Sınır Kapısı’na 20 kilometre mesafede bulunuyor. Gali-Zakho Tüneli’nin içine Duhok ve Zakho’yu birbirine bağlayan karayolu güzergâhı olarak çift şeritli iki ayrı karayolu inşa edilecek. Limak İnşaat, tasarım ve yapım işini 158 milyar Irak dinarı teklifle kazandığı tünelin kazım işlemlerini tamamlamış oldu. 273 Türk ve 58 yerel personelin çalıştığı tünelin gelecek yıl tamamlanması hedefleniyor.