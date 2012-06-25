'TIR'lar deniz yoluyla taşınırsa trafik rahatlar'

Fatih Sultan Mehmet ve Haliç Köprüsü'ndeki çalışmalar nedeniyle kilitlenen trafiğe karşı nakliyecilerden, köprüyü kullanan TIR ve kamyonların feribotla denizden taşınması önerisi geldi.

Fatih Sultan Mehmet ve Haliç Köprüsü'ndeki çalışmalar nedeniyle kilitlenen trafiğe karşı nakliyecilerden, köprüyü kullanan TIR ve kamyonların feribotla denizden taşınması önerisi geldi.

Fatih Sultan Mehmet ve Haliç köprülerinde yaklaşık bir hafta önce başlayan onarım çalışmaları İstanbul trafiğini iyice ağırlaştırdı. TIR ve kamyonların kullandığı TEM Otoyolu ile FSM Köprüsü'ndeki bu yoğunluk, ekonomiyi de olumsuz etkilemeye başladı.

Siparişlerin geciktiğine dikkat çeken uzmanlar, kayıpların önlenmesi ve vatandaşların saatlerce yollarda mağdur olmasını önlemek için ağır vasıtaların iki yaka arasında denizden taşınmasını öneriyor. Uluslararası TIR ve Ağır Vasıta Şoförleri Derneği ile Uluslararası Nakliyeciler Derneği'ne göre, Ro-Ro alternatifi trafik çilesini ortadan kaldırır.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerindeki iki şeridin kapatılarak yapıldığı bakım ve onarım çalışması, yoğun saatlerde trafiği 'kontak kapatıp bekleyecek' kadar ağırlaştırıyor. Haliç Köprüsü'ndeki çalışma da E-5'i kilitliyor. Nakliyeciler, FSM'yi kullanan TIR ve kamyonların feribotla denizden taşınmasını istiyor.

Zaman gazetesinin haberine göre, İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO), kent içi trafik probleminin çözümüne katkıda bulunmak amacıyla geçtiğimiz yıllarda gündeme getirdiği Ro-Ro projesinin 2013'te uygulanacak.

Yetkililerden alınan bilgilere göre projenin detayları şöyle:

İlk etapta İstanbul Ambarlı ile Bursa Mudanya arasında çalışacak 2 gemi ile günlük 1.700 TIR'ın İstanbul trafiğine girmeden taşınması planlanıyor. İDO'nun yaptıracağı 140 TIR kapasiteli bir gemi, arka arkaya 5 kilometrelik bir TIR konvoyunu trafikten çekmiş olacak. Ambarlı'dan yarım saatte 140 TIR'ın yüklendiği gemiler, 2 saatte Mudanya'ya varacak ve yarım saatte de TIR'ları boşaltacak. Böylece bir TIR şoförü 6 saatte kat ettiği yolu 3 saatte alacak.

Deniz ulaşımı kullanılmalı

Mustafa Ilıcalı (Bahçeşehir Üniversitesi Ulaştırma Uygulama Araştırma Merkezi Başkanı ve İBB Ulaşım Danışmanı):

FSM'de yapılanlar normal bir mühendislik çalışması. Bu tip yapılarda periyodik yapılar ve onarımlar yapılır. Özelleştirince yine Karayolları denetiminde olacak. Karayolları ilan ettiği süreden daha kısa sürede tamamlayacaktır. Bakım ve onarım çalışmaları süresinde toplu ulaşım kullanılmalı. Binek araçlarla tek kişi yola çıkmasın. En az 2-3 yolcu olsun. Köprülerde ilk günkü gibi trafik yoğunluğu yaşanmıyor. Deniz ulaşımı kullanımı da bu vesile ile arttı. Şehir Hatları'nın günde 1 milyon yolcu taşıma kapasitesi var. Onarım çalışmaları başlamadan önce günlük 150 bin yolcu taşınıyordu, son bir haftada her gün 15-16 bin yeni yolcu ekleniyor. Bunu kalıcı hale getirmek için alternatif projelerimiz de olacak.

Boğaz'a yüzertüp teklifi

Ahmet Vefik Alp (Mimar):

Köprüler 250 bin araç kapasitesine göre planlandı ama şimdi 500 bin araç geçiyor. Benim Boğaz'daki lastik tekerlekli araçlar için iki önerim var. Biri yüzertüp projesi. Boğaziçi Köprüsü'nün yedeği gibi düşünülebilir. Aynı güzergâhta ancak denizin altından hem raylı sistemin hem de lastik tekerlekli araçların geçişi yapılacak çift katlı tünel ile sağlanabilir. Diğer önerim ise bir metro çemberinin oluşturulması. Bu yüzertüp projesinin raylı sistem ayağı. Var olan tüp geçiş ve İstanbul metrosu ile Üsküdar-Boğaz-Sirkeci-Yedikule-Taksim-Levent-Beşiktaş-Kuzguncuk-Söğütlüçeşme üzerinden bir metro çemberi oluşturulabilir. Böylece ulaşım kesintisiz ve akıcı bir şekilde olur.

Trafikte saatlerce beklemek yerine denizi tercih edin

Kadir Topbaş (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı):

Fatih ve Haliç köprülerindeki 3 aylık bakım onarım çalışması buna mecbur kalındığı için yapılıyor. Zaten denizi iyi kullanmaya çalışıyoruz. Trafikte saatlerce beklemek yerine denizi tercih etmek İstanbul için çok daha doğrudur diye düşünüyoruz. Şehir Hatlarımız bu konuda çalışmalarını yoğunlaştırdı. İnanıyorum ki İDO da bu çalışmalara destek veriyor. İstanbullular da denizi tercih ediyorlar. Yaz mevsimi itibarıyla biraz daha kullanımı rahat olduğu için denizin tercih edilmesini biz de arzu etmekteyiz. Bireysel araçlarda insan sayısı ortalama 1,2 kişi. Bir şeritten bir saatte en fazla 1.200 araç geçebilir. Mümkün olduğunca toplu taşıma araçları kullanılmalı. Ben bu konuda İstanbulluların duyarlı olacağına, bize yardımcı olacaklarına inanıyorum.