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TIRLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3 ÖLÜ BATMAN (A.A)

22 Eylül 2010 21:49

-TIRLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3 ÖLÜ BATMAN (A.A) - 22.09.2010 - Batman'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü. Edinilen bilgiye göre, Batman-Diyarbakır karayolunun 20. kilometresinde, Aydın Kaya'nın kullandığı 19 K 896 plakalı mısır yüklü tır, karşı yönden gelen Serdar Demir yönetimindeki 06 BK 0989 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobilde bulunan Müeerrah Şah Elkansu, Pilşink Elkansu ile sürücü Demir öldü.  Sivil savunma ekiplerince çıkarılan cesetler, Batman Bölge Hastanesinin morguna kaldırıldı. Kazanın ardından kaçan tır sürücüsü Kaya, daha sonra teslim oldu.

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