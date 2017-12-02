TIR'ın zulasında 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da, D-100 karayolunda polis tarafından durdurulan bir TIR’da sehpa görüntüsü verilmiş özel zulalarda 10 bin paket bandrolsüz sigara ve 12 paket nargile tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından D-100 karayolunda şüphe üzerine bir TIR durduruldu. TIR’da narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada kaçak sigara olduğu tespit edildi. TIR, İl Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekilerek arama yapıldı. Aramalarda sehpa görüntüsü verilmiş özel zulalarda 10 bin paket bandrolsüz sigara ile 12 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi. TIR sürücüsü T.K. ise ifade işlemleri için gözaltına alındı.

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