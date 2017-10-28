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TIR'ın yedek lastiğinde 5 bin paket kaçak sigara bulundu

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM'da, polis, bir TIR'ın yedek lastiklerine saklanmış 5 bin 30 paket kaçak sigara ele geçirdi, sürücüyü gözaltına aldı

28 Ekim 2017 15:41

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM\'da, polis, bir TIR\'ın yedek lastiklerine saklanmış 5 bin 30 paket kaçak sigara ele geçirdi, sürücüyü gözaltına aldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek, 35 yaşındaki F.A. yönetimindeki TIR\'ı takibe aldı. Bir süre izlenen 19 FN 392 plakalı TIR, kent merkezinde durduruldu. Yapılan aramada, aracın yedek lastiğinde gizlenen 5 bin 30 paket kaçak sigara ele geçirildi. TIR sürücüsü F.A. gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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