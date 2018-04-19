TIR'ın yakıt deposundan kaçak sigara çıktı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, bir TIR\'da yapılan aramada 4 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takip edilen TIR, Kayseri- Malatya karayolundaki güvenlik noktasında durduruldu. Yapılan aramada TIR\'ın yakıt deposundaki gizli bölmede 4 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara elegeçirildi. Gözaltına alınan sürücü A.A., sorgusunun ardından adliyeye sevk deildi.



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