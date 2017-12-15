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TIR'ın özel bölmesinde 24 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polis tarafından durdurularak aranan TIR'ın dorsesinin tabanına özel yapılan bölümde gümrük kaçağı 24 bin 500 paket sigara ele geçirildi

15 Aralık 2017 14:13

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, polis tarafından durdurularak aranan TIR\'ın dorsesinin tabanına özel yapılan bölümde gümrük kaçağı 24 bin 500 paket sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, durumundan şüphelendikleri S.Y. yönetimindeki plakası açıklanmayan TIR\'ı durdurup arama yaptı. \'Curis\' isimli köpeğin de katıldığı aramada dorsenin tabanına özel yapılan bölüme istiflenen gümrük kaçağı 24 bin 500 paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, sürücü S.Y. gözaltına alındı.

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