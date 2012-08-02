Sinop'ta TIR'ın freni patladı, taşıdığı iş makinası aracın üstüne düştü: 7 ölü

Sinop'un Boyabat ilçesinde kontrolden çıkan TIR’ın dorsesindeki iş makinesini bir otomobilin üzerine devrildi. Kazada otomobilde bulunan 7 kişi yaşamanı yitirdii.
Dorsesine yüklenen iş makinesiyle Ayancık ilçesinden yola çıkan Fazıl Ay yönetimindeki TIR, Boyabat ilçesi Akçakese mevkisinde kontrolden çıktı.
Bu sırada TIR’ın dorsesindeki iş makinesi, Sinop yönüne giden 26 yaşındaki Orhan Kemal Yayla yönetimindeki otomobilin üzerine devrildi.
Kazada, sürücü Yayla ile otomobildeki Elmas Yayla (47), Derya Yayla (21), Nilüfer Tekiner (29), Tuğçe Tekiner (8), Yağmur Türkmen (3) ve Tülay Türkmen (23) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Tır sürücüsü Ay ise gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.