T24 LogoT24 Logo
Gündem

TIR'ın dorsesindeki yükün üzerine otomobil konuldu

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de karayolunda seyreden bir TIR'ın dorsesindeki yükün üzerine bir otomobilin konulmuş olması sürücüleri hayrete düşürdü

24 Ağustos 2017 23:17

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de karayolunda seyreden bir TIR\'ın dorsesindeki yükün üzerine bir otomobilin konulmuş olması sürücüleri hayrete düşürdü.
Sosyal paylaşım sitesinde yayınlanan görüntülerde, çevre yolunda seyreden bir TIR dorsesindeki yüklerin üzerinde bir otomobil olduğu yer aldı. Araç sürücülerini cep telefonlarıyla kaydettiği olayda TIR dorsesinde gerekli önlem alınmadan konulmuş olan otomobil, yanından geçen araç sürücülerini tedirgin etti. Sürücüler, TIR dorsesindeki otomobilin her an düşme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu ifade etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ESKİŞEHİR DHA ESKİŞEHİRTIRSosyalAraçSürücüler TIRFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24