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TIR'ın çarptığı yaya öldü

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da yolun karşısına geçerken TIR'ın çarptığı Hasan Hüseyin Ekici (82), yaşamını yitirdi

04 Aralık 2018 14:01

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA\'da yolun karşısına geçerken TIR\'ın çarptığı Hasan Hüseyin Ekici (82), yaşamını yitirdi. 
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Isparta- Burdur karayolu Gölbaşı köyü yakınlarında meydana geldi. İsmail K. yönetimindeki 34 LA 1673 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Hüseyin Ekici\'ye çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ekici\'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yapılan incelemenin ardından Hasan Hüseyin Ekici\'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'nin morguna kondu. TIR şoförü İsmail K. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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