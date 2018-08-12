TIR'ın çarptığı arıza yapan otomobilin sürücüsü öldü

Dinçer AKBİR/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Derince ilçesinde TIR, arıza yapınca sağ şeritte duran otomobile çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Dursun Tüğmen (53) öldü.

Kaza, sabah saatlerinde, Derince ilçesi 60 Evler mevkiinde meydana geldi. Dursun Tüğmen, yönetimindeki 34 BC 2677 plakalı otomobil arızalanınca, aracı yolun sağ şeridine çekti. Bu sırada arkadan gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR, Tüğmen\'in otomobiline çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Dursun Tüğmen, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Tüğmen\'in cenazesi yapılan incelemenin ardından morga gönderildi.

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