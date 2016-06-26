TIR'ın çarptığı araçtan fırlayan 2 günlük 'Yıldız bebek' mucize eseri hayatta kaldı

Sivas'ın Hafik ilçesinde otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, kazada araçtan fırlayan 2 günlük 'Yıldız bebek' mucize eseri hafif yaralı olarak kurtuldu.

Sivas'ın Hafik ilçesinde otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, biri bebek 3 kişi yaralandı.

haberler.com'un haberine göre; Dursun Yıldız yönetimindeki otomobil, Sivas-Erzincan karayolunun 47. kilometresinde Yarhisar köyü yakınlarında, Savaş A. idaresindeki TIR ile çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Hanım Acar olay yerinde, Gülcan Kul ise kaldırıldığı Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesinde hayatını kaybetti.

Yoldan geçen kadın kucağına alarak susturdu

Sürücü Yıldız, eşi Mercan ve 2 gün önce Sivas'ta dünyaya gelen bebekleri, kazadan yaralı olarak kurtuldu. Kazada araçtan fırlayarak hafif yaralanan ve kız olduğu öğrenilen bebeği, yoldan geçen bir kadın kucağına alarak susturmaya çalıştı.

"Yıldız bebek" ile anne ve babası, kentteki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan TIR sürücüsü Savaş A, gözaltına alındı.