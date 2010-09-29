-TIRIN ALTINDA KALAN TAMİRCİ ÖLDÜ SARIKAYA (A.A) - 29.09.2010 - Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde, lastiği değiştirilirken konulan takozun kayması sonucu tırın altında kalan tamirci öldü, sürücü ise ağır yaralandı. Hamdi Kazanç (41) yönetimindeki 01 BT 202 plakalı tırın lastiğini değiştirmek üzere Sarıkaya ilçe girişinde bulunan petrol istasyonundaki tamirhanenin önünde durdu. Tamirci Mesut Yasan (49) tırı, lastiği değiştirmek üzere, altına takoz koyup askıya aldı. Mesut Yasan ile kendine yardım etmek için aracın altına giren şoför Hamdi Kazanç, lastiği değiştirmeye çalışırken,freni boşalan ve lastiğinin önündeki takozun kaydığı tır, askıdan indi. Tırın altında kalan tamirci Mesut Yasan olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan şoför Kazanç Sarıkaya Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.