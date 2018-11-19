TIR'ı tamir ederken kupanın altında kaldı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN\'da, tamir ettiği TIR\'ın kupasının altında kalan makas ustası Halil Ataş (56), ağır yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Hamidiye Mahallesi\'nde meydana geldi. Makas ustası Halil Ataş 70 HC 561 plakalı TIR\'ı tamir ederken, aracın hava hortumu koptu. Havayla çalışan TIR\'ın kupasının körüğü aşağı indi. Ataş, kupanın altında kalırken, yardımına 20 metre uzaklıktaki İtfaiye Müdürlüğü\'nde nöbet tutan görevliler yetişti. İtfaiye ekibince sıkıştığı yerden kurtarılan Halil Ataş, sağlık görevlileri tarafından ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



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