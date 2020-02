Tire'de her salı 5 bin pazarcı tezgah açıyor

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), (DHA) İZMİR\'in Tire ilçesinde her hafta salı günleri kurulan pazarda 5 bin pazarcı tezgah açıyor. Esnaf, taze meyve ve sebzenin yanı sıra iğne oyasından, konfeksiyona, ayakkabıdan, mutfak malzemelerine kadar geniş bir yelpazede her türlü ürünü satarken, çevre ilçe ve illerden 20-25 bini aşkın kişi de her hafta kente geliyor.

İzmir ile Aydın ve Manisa gibi illerden birçok ziyaretçinin geldiği pazarda yabancı turistler de alışveriş yapıyor. Her türlü ürünü bulup oldukça ucuza satın almanın mümkün olduğu pazaryerinde, çeşitli sebze ve meyve ile hayvansal ürünler, tek elden tüketicisine ulaşıyor. Özellikle sonbahar aylarında ot yemeklerini sevenlerin uğrak yeri olan pazaryerinde, köylü kadınların el emeği göz nuru ürünleri de alıcısını buluyor. İğne oyası ve kanaviçe gibi el sanatları tezgahları büyük ilgi görüyor. Ayrıca keçe, nalın, semer, urgan gibi yöreye ait el sanatlarının üretildiği otantik mekanlar da dikkat çekiyor.

PAZAR, DUAYLA AÇILIYOR

Pazaryeri her salı sabahı, belediye hoparlörlerinden okunan \'pazar duasıyla\' açılırken pazarcı esnafı, bolluk ve bereket için şükrederken, kazanç için dua ediyor. Son yıllarda seyahat acenteleri de ilçeye günübirlik turlar düzenlemeye başladı. Toplam 83 bin olan ilçe nüfusunun, kurulan pazarla birlikte yaklaşık 5 bin kişi arttığı tahmin edilirken Ahilik geleneği de özenle devam ettirilmeye çalışılıyor.

\'OT AĞIRLIKLI TİRE YEMEKLERİ İLGİ ÇEKİYOR\'

Kırgızistan\'daki çöl pazarının ardından Tire Salı Pazarı\'nın dünyanın en büyük 2\'nci açık hava pazarı olduğunu söyleyen Tire Belediye Başkanı CHP\'li Tayfur Çiçek, şunları söyledi:

\"5 binin üzerinde sergi açılan ve büyük bir alana yayılan pazaryerimizin, ülkenin en büyük pazarı olmasının haklı sebepleri var. Kadim kent Tire, tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve bunun izlerini halen taşımakta. Mübadeleyle Giritliler başta olmak üzere pek çok insanın da Tire\'ye gelmesiyle ilçemiz, zengin bir mutfak kültürüne sahip olmuştur. Ot ağırlıklı Tire yemekleri ve bunların servis edildiği restoranlar ilgi çekiyor. Hatta restoranlarımız ödüllü hale geldi. İlçe geçmişine sahip çıkmak için yaptığımız tarihi yapıların restorasyonları da insanlarımızı Tire\'ye getirmek için haklı sebeplerden biri olmuştur. Tarihi yapıların restorasyonu konusunda 4 defa üst üste Tarihi Kentler Birliği\'nden ödül almamız da ne denli doğru işler yaptığımızın göstergesidir.\"

Pazaryerine çevre il ve ilçelerden yaklaşık 20- 25 bin ziyaretçinin geldiğini belirten Tayfur Çiçek, \"Büyüklüğün ve farklılığın haklı sebeplerden biri de köylü üreticilerimizin yetiştirdiği ürünlerini, aracısız doğrudan pazara getirmesi. Her türlü ot çeşitlerinin Tire\'den çevre illere gittiği düşünülürse, otun anavatanı Tire diyebiliriz. Organik ürünlerin pazarımızda olması, üreticimizin güler yüzlü esnaflığı ve ürünlerin aracı olmadan pazara gelmesi nedeniyle düşük fiyatlar, Salı Pazarını Türkiye\'nin en büyük pazarı olmasına sebeptir\" dedi.

\'PAZARIMIZ NERDEYSE İLÇENİN TÜM SOKAKLARINA YAYILIYOR\'

Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven de salı pazarının Türkiye\'nin en büyük açık pazarı olduğunu vurgulayarak, \"Köylümüzün kendi ürünlerini sergilemesi bakımından son derece dikkat çekicidir. Tire pazarında, yörede yetişen ot ve sebze ve meyvelerin yanı sıra süt ve süt ürünleri teşhir ediliyor. Zeytinyağı gibi organik yiyecekler, iğne oyası, kanaviçe, keçe, nalın, semer, kalay, urgan gibi geleneksel ürünler satılıyor. Pazarımız nerdeyse ilçenin tüm sokaklarına yayılıyor. Yöre halkının yanı sıra çevre illerden de ziyaretçiler, ilçemizde ağırlanmakta. Salı Pazarına sadece Tire\'nin merkez ve kırsal mahallelerinden değil; İzmir\'in Bayındır, Selçuk ve Ödemiş ilçelerinden de çok sayıda üretici ürünleriyle gelmektedir. Bizler de salı pazarının öneminin ve Tire\'nin bir değeri olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Bu güzel değerin yaşatılması için her türlü desteği veriyoruz\" diye konuştu.

PAZAR DUASI

Esnafın pazar yerini açtığında yaptığı dua şöyle:

\"Mahalle pazarımız olan bugün çoluk çocuğumuzun rızklarını temin etmek üzere pazaryerinde ve dükkanlarımızda toplanmış bulunuyoruz. Bizlere helalinden bol kazanç nasip eyle ya Rabbi. Her türlü zorluktan, varlık içinde darlıktan, kibir ve mağrurluktan, aldatmak veya aldanmaktan, sonunda pişmanlıktan bizleri koru ya Rabbi…Ey Rabbimiz, işlerimizi hareketli, ticaret ve kazançlarımızı bereketli, tuttuğumuz işlerimizde cesaretli, sözümüz ve işimizde sadakatli eyle ya Rabbi. Ya rabbel alemin senden korkmayan kalpten, seni zikretmeyen dilden, senin rızan için çalışmayan gönülden, fenalıklara doymayan nefsimizin şerrinden, şeytanın vesvesesinden, kabul olmayan duadan, haram kazançtan, her türlü kötülükten bizleri koru ya Rabbi. Uzaktan ve yakından pazara gelip amin diyen kullarını boş çevirme ya Rabbi. Vücutlarımıza sıhhat ve afiyet, hepimize hayırlı ömür, her işimizi eyle hayır, iki cihanda bizleri kayır ya Rabbi. Millet ve memleketimize dirlik ve düzenlik ver ya Rabbi. Dualarımızın kabulü için, rızıklarımızın helal bol ve bereketli olması için, Allah rızası için El Fatiha.\"



