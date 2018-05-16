Tire'de, 529 konutun kura çekimi yapıldı

TİRE (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Tire ilçesinde, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan 529 konutun kura çekimi yapıldı.

Tire Hangar Çok Amaçlı Salonu\'nda gerçekleştirilen çekilişte yükseklikleri zemin+4, zemin+5 ve zemin+6 olan projedeki 357 adet 2+1 konuta 429, 172 adet 3+1 konuta ise 197 başvuru yapıldı. Projelendirme yapılırken, yörenin yerel mimarisi göz önünde bulundurulan ve cephe tasarımlarında modern mimari anlayış hakim kılınan konutların kura aşamasında, konut sayısı kadar alıcı asil, 100 de yedek alıcı belirlendi. Asil alıcıların konukları da kurayla tespit edildi. Asıl hak sahiplerinin 21 Mayıs ile 13 Haziran günleri arasında Ziraat Bankası\'yla sözleşme yapacağı belirtildi.

KONUT FİYATLARI

İzmir Tire TOKİ fiyatları 2+1 konutlarda 101 bin TL ile 138 bin 982 TL arasında değişiyor. Aylık taksit tutarı ise 337- 618 TL olarak belirlendi. Yüzde 20 peşinat bedeli ödeyerek, 180 ve 240 ay vade seçenekleri ile bu projeden ev sahibi olunabiliyor. 3+1 daire fiyatları ise 154 bin 933 TL ile 194 bin 817 TL arasında değişiyor. Aylık taksit tutarı bu konut tipi için 968- 1826 TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat bedeli için 96 ay vade, yüzde 15 peşinat bedeli için 108 ay vade, yüzde 25 peşinat bedeli için 120 ay vade seçeneği ile bu konut projesinde yer alan konutlardan birine sahip olunabiliyor.



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