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Tire köylüleri direnişte: Doğa, hava, toprak için mermer ocaklarını istemiyoruz

Tire’deki Kartal Dağı eteklerindeki Halkapınar, Mehmetler, Üzümler, Küçükkale, Büyükkale, Alaylı ve Akyurt köylerini içine alan 194 hektarlık orman arazisinde 6 ayrı maden ocağı ruhsatlandırılmış bulunuyor

05 Kasım 2021 15:03

İzmir Tire'de Küçükkale ve Büyükkale mahalleleri arasında kalan, bölgedeki  kızılçam ormanları ile kaplı Kartal Dağı'nda açılmak istenen mermer ocağına karşı köylüler direnişlerine devam ediyor.

Tire’nin Kartal Dağı Mevkii’nde bulunan Küçükkale ve Büyükkale köylerinde Emerald Maden şirketi tarafından kurulması planlanan mermer ocağı projesinin ÇED süreci kapsamında yapılmak istenen Halkın Katılım Toplantısı’na bölge halkı izin vermedi. Bölge halkına Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel, çevre örgütleri ve sivil toplum kuruluşları destek verdi.

 “Biz köylüyüz, tutanaklarda yazılı süslü lafları bilmeyiz: Doğa, hava, toprak için mermer ocaklarını istemiyoruz”

Kartal Dağı Koruma Platformu Sözcüsü Zeynel Aydın “Bu projeye itirazımızı bir yıldan beri duyurmaya çalışıyoruz. Bu dağda Tanrı’nın yarattığı canlılar var. O canlıların da sözcüsüyüz. Sadece kendimiz için değil, o canlılar, doğa, hava, toprak için mermer ocaklarını istemiyoruz.  Biz köylüyüz, tutanaklarda yazılı süslü lafları bilmeyiz. Biz bu toplantının yapılmasını istemiyoruz. Bugünden itibaren direnişi başlatıyoruz. Bu mücadeleyi kazanacağız çünkü ÇED dosyası benzer projelerden kes-yapıştır yöntemiyle alınan ifadelerle dolu ve çelişkili bilgiler içeriyor” diyerek şunları ekledi: “Bir hukuki sürecin başlaması halinde bu çelişkileri gözler önüne sereceğiz" dedi. 

“Biz para pul istemiyoruz”

Halkın bilgilendirme toplantısına platinli ayağı ile katılan Büyükkaleli 86 yaşındaki Gülser Ana, “Gelmesinler, istemiyoruz, çocuklarımızın yaşamını alacaklar, biz kendi kendimize yeteriz, bizi parayla kandırmasınlar, biz para pul istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

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