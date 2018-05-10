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Spor

Tire 1922'nin konuğu Diyarbekirspor

İZMİR, (DHA) TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta normal sezonu dördüncü sırada bitiren Tire 1922 Spor, Play-Off yarı final ilk maçında yarın Diyarbekirspor'u konuk edecek

10 Mayıs 2018 14:50

İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta normal sezonu dördüncü sırada bitiren Tire 1922 Spor, Play-Off yarı final ilk maçında yarın Diyarbekirspor\'u konuk edecek.
Tire Stadı\'nda Zorbay Küçük\'ün yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 19.00\'da çalacak. Yeni evinde ilk kez gece maçına çıkacak İzmir ekibinde kart cezalısı Nihat forma giyemeyecek. 
Ligde 2 yıl sonra Play-Off\'a kalan Tire\'de Diyarbekirspor karşısında avantajlı bir skor elde etmek istediklerini belirten teknik direktör Nihat Balan, \"Taraftarımızın desteğiyle istediğimiz skoru alacağımıza inanıyorum. Ligde son 5 maçımızı kazandık, moral ve motivasyonumuz üst düzeyde\" dedi.
İzmir ekibi ligde rakibini evinde 4-0 yenerken, deplasmandan ise 0-0\'lık beraberlikle döndü.

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