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Spor

Tire 1922 Spor-Turgutluspor: 2-0 (Ziraat Türkiye Kupası)

Kamuran KIZILBOĞA / TİRE, (DHA) STAT: 4 Eylül HAKEMLER: Feridun Daldaş (xx), Muratcan Ilgaz (xx), Yusuf Batuhan Yıldızlar (xx) TİRE 1922: Fatih (xxx)- Orkun (xxx), Hasan (xx), Mümin Talip (xx), Ufuk (xx) (Dk

30 Ağustos 2017 21:06

Kamuran KIZILBOĞA / TİRE, (DHA)
STAT: 4 Eylül
HAKEMLER: Feridun Daldaş (xx), Muratcan Ilgaz (xx), Yusuf Batuhan Yıldızlar (xx)
TİRE 1922: Fatih (xxx)- Orkun (xxx), Hasan (xx), Mümin Talip (xx), Ufuk (xx) (Dk. 46 Ersin xx), Nihat (xxx), Furkan (xx), Sefa (xxx) (Dk.78 Tolunay xx), Gökhan (xxx) (Dk.89 Tayfun), Güner (xx), Mümin Aysever (xxx)
TURGUTLUSPOR: Tunahan (x)- Yaşar (xx), Mustafa (x), Abdullah (x) (Dk.61 Ferdi x), Fatih (xx), Aziz (xx), Ramazan (x), Muhammet (xx), Oktay (xx), Emre (x) (Dk.56 Kadir x), Oğuz (x) (Dk.64 Mehmet x)
GOLLER: Dk.44 Sefa, Dk.83 Orkun (Tire 1922)
KIRMIZI KART: Dk.90+3 Güner (Tire 1922)
SARI KARTLAR: Nihat, Mümin Talip, Furkan (Tire 1922), Aziz, Muhammet, Oktay, Emre, Ferdi, Kadir, Mehmet (Turgutluspor)
ZİRAAT Türkiye Kupası 2\'nci Tur maçında Turgutluspor\'u konuk eden Tire 1922 Spor, evinde kazanıp tur atladı: 2-0.
44\'üncü dakikasında Gökhan\'ın şutunda savunmadan dönen topu Sefa kaleye gönderdi: 1-0.
83\'üncü dakikada Orkun frikikten ağları sarsıp Tire 1922 Spor\'u rahatlattı: 2-0.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Tire 1922, 3\'üncü tura yükselen taraf oldu.

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