T24 LogoT24 Logo
Spor

Tire 1922 Spor-Muğlaspor: 0-0 

Kamuran KIZILBOĞA / TİRE, (DHA) STAT: 4 Eylül HAKEMLER: Mustafa Hakan Belder (xxx), Suha Adıyaman (xxx), Ali Rıza Öztürk (xxx) TİRE 1922 SPOR: Fatih (xx)-Orkun (xx), Hasan (xxx), Veysel (xx), Mümin Talip (x), Ersin (x) (Dk

16 Eylül 2017 21:54

Kamuran KIZILBOĞA / TİRE, (DHA)

STAT: 4 Eylül
HAKEMLER: Mustafa Hakan Belder (xxx), Suha Adıyaman (xxx), Ali Rıza Öztürk (xxx)
TİRE 1922 SPOR: Fatih (xx)-Orkun (xx), Hasan (xxx), Veysel (xx), Mümin Talip (x), Ersin (x) (Dk. 65 Kemal xx), Furkan (xx) (Dk. 79 Tolunay x), Sefa (x) (Dk. 46 Cemal x), Gökhan (xx), Güner (xx), Mümin Aysever (xx)
MUĞLASPOR: Barış (xxx)-Polat (xx), Alican (xx), Nizamettin (x) (Dk. 86 Haluk), Emre (xx) (Dk. 86 Berkay Yüksel), Berkay Günay (xx), Osman (x), Ramazan (xxx), Ender (xx) (Dk. 80 Enes x), Ceyhun (x), Erhan (xx)
SARI KARTLAR: Orkun, Veysel, Cemal, Mümin Talip (Tire 1922), Nizamettin, Erhan, Barış (Muğlaspor)


TFF 3. Lig 2. Grup\'ta ilk 2 maçından beraberlikle ayrılan Tire 1922 Spor, geçen hafta Gölcükspor\'u 3-1 yenen Muğlaspor ile evinde golsüz berabere kaldı: 0-0. İki Ege takımının mücadelesinde pozisyon bulmakta zorlanan taraflar 1\'er puana razı oldu. Bu sonuçla İzmir ekibi puanını 3\'e, Muğlaspor 4\'e çıkardı. 
4. dakikada karşılaşmanın ilk tehlikeli atağını Tire 1922 Spor geliştirdi. Mümin Talip\'in pasında penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Sefa\'nın şutunu kaleci Barış çıkardı.  
30. dakikada sağ kanattan Sefa ortaladı, Gökhan\'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan oyun alanını terk etti.  
39. dakikada Muğlaspor tehlikeli geldi. Berkay\'ın ceza sahası dışında çektiği sert şutta, kaleci Fatih topu son andan tokatladı.  47. dakikada Cemal ceza yayı üzerinden vuruşunu yaptı, top üstten auta çıktı. 
58. dakikada Gökhan\'ın soldan ortasında Mümin Aysever bomboş pozisyonda topu filelere gönderemedi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında iki takım da etkili ataklar geliştiremedi ve maç başladığı gibi sona erdi.  


FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kamuran KIZILBOĞATİRE DHA STATEylül HAKEMLER Mustafa Hakan BelderSuha AdıyamanAli RızaSPOR FatihHasanVeyselMümin TalipErsinDkKemalFurkanTolunaySefaCemalGökhanGünerMümin AyseverBarışAlicanNizamettin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24