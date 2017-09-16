Tire 1922 Spor-Muğlaspor: 0-0 

Kamuran KIZILBOĞA / TİRE, (DHA)

STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Mustafa Hakan Belder (xxx), Suha Adıyaman (xxx), Ali Rıza Öztürk (xxx)

TİRE 1922 SPOR: Fatih (xx)-Orkun (xx), Hasan (xxx), Veysel (xx), Mümin Talip (x), Ersin (x) (Dk. 65 Kemal xx), Furkan (xx) (Dk. 79 Tolunay x), Sefa (x) (Dk. 46 Cemal x), Gökhan (xx), Güner (xx), Mümin Aysever (xx)

MUĞLASPOR: Barış (xxx)-Polat (xx), Alican (xx), Nizamettin (x) (Dk. 86 Haluk), Emre (xx) (Dk. 86 Berkay Yüksel), Berkay Günay (xx), Osman (x), Ramazan (xxx), Ender (xx) (Dk. 80 Enes x), Ceyhun (x), Erhan (xx)

SARI KARTLAR: Orkun, Veysel, Cemal, Mümin Talip (Tire 1922), Nizamettin, Erhan, Barış (Muğlaspor)



TFF 3. Lig 2. Grup\'ta ilk 2 maçından beraberlikle ayrılan Tire 1922 Spor, geçen hafta Gölcükspor\'u 3-1 yenen Muğlaspor ile evinde golsüz berabere kaldı: 0-0. İki Ege takımının mücadelesinde pozisyon bulmakta zorlanan taraflar 1\'er puana razı oldu. Bu sonuçla İzmir ekibi puanını 3\'e, Muğlaspor 4\'e çıkardı.

4. dakikada karşılaşmanın ilk tehlikeli atağını Tire 1922 Spor geliştirdi. Mümin Talip\'in pasında penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Sefa\'nın şutunu kaleci Barış çıkardı.

30. dakikada sağ kanattan Sefa ortaladı, Gökhan\'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan oyun alanını terk etti.

39. dakikada Muğlaspor tehlikeli geldi. Berkay\'ın ceza sahası dışında çektiği sert şutta, kaleci Fatih topu son andan tokatladı. 47. dakikada Cemal ceza yayı üzerinden vuruşunu yaptı, top üstten auta çıktı.

58. dakikada Gökhan\'ın soldan ortasında Mümin Aysever bomboş pozisyonda topu filelere gönderemedi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında iki takım da etkili ataklar geliştiremedi ve maç başladığı gibi sona erdi.



FOTOĞRAFLI