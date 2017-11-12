Tire 1922 Spor-Diyarbekirspor: 4-0

Kamuran KIZILBOĞA / TİRE, (DHA) -

STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Hasan Kaçar (xxx), Necdet Çelik (xxx), Mutlu Çiğdem (xxx)

TİRE 1922 SPOR: Fatih (xxx) - Orkun (xxx), Hasan (xx), Mümin Talip (xx), Ufuk (xxx) (Dk. 72 Yunus xx), Ersin (xxx), Nihat (xxx), Sefa (xxx), Kemal Samet (xx) (Dk. 78 Furkan xx), Güner (xxx) (Dk. 62 Tolunay xxx), Gökhan (xxx)

DİYARBEKİRSPOR: İhsan (x) - Mustafa (x) (Dk. 51 Arda x), Ercüment (x), Yusuf (x) (Dk. 78 Umut x), Mehmet (x) (Dk. 65 Yakup x), Gökhan (xx), Emrah (x), Aykut (xx), Vedat (x), Osman (xx), Tugay (x)

GOLLER: Dk. 28 Güner, Dk. 76 Sefa, Dk. 83 Tolunay, Dk. 90+5 Gökhan (Tire 1922)

SARI KARTLAR: Orkun, Mümin Talip, Yunus (Tire 1922), Emrah, Mehmet, Tugay (Diyarbekirspor)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta son 2 maçını berebere tamamlayan Tire 1922 Spor, Diyarbekirspor\'u 4-0 mağlup etti. Haftaya lider giren rakibi karşısında iyi bir oyun sergileyen İzmir ekibi 28\'inci dakikada Güner\'le öne geçti ve ilk yarı bu 1-0 sona erdi. İkinci yarıda da Diyarbekirspor kalesine yüklenen Tire, 76\'ncı dakikada Sefa, 83\'üncü dakikada Tolunay ve 90+5\'inci dakikada Gökhan\'ın golleriyle 3 puana uzandı.

28\'inci dakikada Tire 1922 gol perdesini açtı. Diyarbekirspor ceza alanında topla buluşan Güner\'in sert şutunda, Gökhan\'a çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

43\'üncü dakikada Diyarbekirsporlu Emrah\'ın kafa vuruşunda kaleci Fatih gole izin vermedi.

62\'nci dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Tireli Gökhan\'in vuruşunda top az farkla üstten oyun alanını terk etti.

76\'ncı dakikada Tire 1922 farkı 2\'ye çıkardı. Tolunay\'ın ara pasında ceza sahasına sızan Sefa plaseyi vurdu: 2-0.

83\'üncü dakikada Tire 1922 golleri üçledi. Gökhan\'ın sağ kanattan ortaladığı topa Tolunay ayakla dokundu: 3-0.

90+2\'nci dakikada Tire farka koştu. Ceza sahasına girer girmez şutunu çeken Gökhan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-0