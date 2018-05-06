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Spor

Tire 1922 Play-Off'u bekliyor

İZMİR, (DHA) TFF 3

06 Mayıs 2018 16:33

İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 2. Grup\'ta üst üste 5 galibiyet alarak adını Play-Off\'a yazdıran Tire 1922, rakibi Diyarbekirspor\'u beklemeye başladı.
Sezonu 61 puanla dördüncü sırada tamamlayan Tire, 64 puan alan Diyarbekir\'le bu yıl daha önce iç sahada 4-0 kazanıp, deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı. Final için rakibini 11 Mayıs Cuma ağırlayıp, 15 Mayıs Salı günü deplasmana çıkacak İzmir temsilcisi, 4 sezondur yer aldığı ligde 2015-16 sezonunda da Play-Off oynama başarısı gösterdi.
Yönetim, taraftara cuma günü oynanacak ilk maçta kapılarını bu sezon açan Tire Stadı\'nı doldurma çağrısı yaptı.

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