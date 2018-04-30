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Spor

Tire 1922, Play-Off'a yakın

İZMİR, (DHA) TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda küme düşen Yeşil Bursa'yı 3-0 yenerek galibiyet serisini 4 haftaya çıkaran Tire 1922 Spor, son hafta konuk edeceği Anadolu Bağcılarspor'u da mağlup ederek Play-Off biletini kapmak istiyor

30 Nisan 2018 16:01

İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta deplasmanda küme düşen Yeşil Bursa\'yı 3-0 yenerek galibiyet serisini 4 haftaya çıkaran Tire 1922 Spor, son hafta konuk edeceği Anadolu Bağcılarspor\'u da mağlup ederek Play-Off biletini kapmak istiyor. 
Grupta 58\'er puanlı iki takımdan 5\'inci sıradaki Tire 1922, 6\'ncı basamaktaki Pazarspor\'dan ikili averajda üstün konumda. Tire ve Pazarspor\'un, 61 puanlı Anagold 24 Erzincanspor\'u yakalaması durumunda üçlü averaj hesabı devreye girecek. Bu durumda Tire ve Erzincan Play-Off biletini kapacak, Pazarspor ilk 5\'in dışında kalacak. Tire ve Pazarspor\'un maçlarını kaybetmesi, Yeni Orduspor\'un 58 puana ulaşması durumunda ise üçlü averajda Tire 1922 yine Play-Off\'a kalacak.
 

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