Tire 1922-Kayseri Erciyesspor: 5-0

Kamuran KIZILBOĞA/TİRE, (DHA)

STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Mehmet Türkmen (xx), Selim Şenöz (xx), Berkay Salman (xx)

TİRE 1922: Faik (xxx)- Erdinç (xx), Yunus (xx), Mümin Talip (xxx), Ufuk (xx), Cemal (xxx), Nihat (xx) (Dk. 53 Furkan xxx), Tayfun (xxxx) (Dk. 65 Güner xx), Tolunay (xx) (Dk. 46 Ersin xxx), Sefa (xxxx), Gökhan (xxx)

KAYSERİ ERCİYESSPOR: Osman Kuş (x)- Turgay (xx), Yusuf (x), Yakup Can (x), Talha (x), Muhammed Yasin (xx), Emre Tunahan (xx) (Dk. 62 Göktuğ x), Okan (xx), Ömer Faruk (xx), Furkan (x) (Dk. 72 Mertcan x), Batu Han (x) (Dk. 46 Seyfettin x)

GOLLER: Dk. 42 Tayfun, Dk. 64 ve 90 Sefa, Dk. 80 Cemal, Dk. 83 Gökhan (Tire 1922)

SARI KARTLAR: Talha (Kayseri Erciyes)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta bu sezon oynadığı 6 maçtan beraberlikle ayrılan Tire 1922 Spor, ilk galibiyetini son sıradaki Kayseri Erciyespor\'u farklı yenerek aldı: 5-0.

4 Eylül Stadı\'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 42\'nci dakikada Tayfun, 64 ve 90\'ıncı dakikalarda Sefa, 80\'inci dakikada Cemal ve 83\'üncü dakikada Gökhan attı. Bu skorla Tire, puanını 9\'a çıkardı.

42\'nci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Tire atağında sağ kanattan aut çizgisinhe kadar inen Sefa\'nın ortasını Tayfun güzel bir kafa şutuyla ağlara gönderdi: 1-0.

64\'üncü dakikada gelişen Tire atağında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Sefa\'nın şutu farkı 2\'ye çıkardı: 2-0.

80\'inci dakikada Tire 3\'üncü golü buldu. Ersin\'in taç atışıyla topla buluşan Cemal, ceza alanına girip kaleciyle karşı karşıya pozisyonda plase bir vuruşla topu filelere yolladı: 3-0.

83\'üncü dakikada fark 4\'e çıktı. Sefa sağ kanattan kesti, Gökhan arka direkte gelişine voleyi vurdu: 4-0.

90\'ıncı dakikada günün yıldızı Sefa skoru belirleyen golü attı. Tireli futbolcu, sol çaprazdan ceza sahasına girerek şık bir vuruşla skoru belirledi: 5-0