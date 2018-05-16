Tire 1922 havlu attı

TİRE, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig Play-Off yarı final ilk maçında evinde 1-0 yendiği Diyarbekirspor\'a deplasmanda 4-0\'lık skorla boyun eğen Tire 1922, 2\'nci Lig hayallerine veda etti. Diyarbakır\'a avantajlı skorla gitmesine rağmen ilk yarıyı 2-0 geride kapatan, ikinci devrede de kalesinde 2 gol birden gören İzmir ekibi maç sonu büyük üzüntü yaşadı. Daha önce de 2015-16 sezonunda Play-Off oynayan Tire, yine yarı finalde Zonguldak Kömürspor\'a 2-1 ve 2-0 yenilerek hedefe ulaşamamıştı. Tire 1922, bu sezon Diyarbekirspor ile daha önce oynadığı 3 maçta da kalesinde gol görmemişti. Normal sezonda İzmir\'de rakibini 4-0 yenip, deplasmandan golsüz beraberlikle dönen Tire, Play-Off ilk maçını da 1-0 kazanmıştı.