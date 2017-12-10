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Spor

Tire 1922 - Yeşil Bursa: 1-1

Kamuran KIZILBOĞA / TİRE, (DHA) STAT: 4 Eylül HAKEMLER: Adem Cinek (xx), Erhan Gündoğdu (xx), Emrah Uluçay (xx)  TİRE 1922: Fatih (xx) - Ufuk (x) (Dk

10 Aralık 2017 19:05

Kamuran KIZILBOĞA / TİRE, (DHA)

STAT: 4 Eylül
HAKEMLER: Adem Cinek (xx), Erhan Gündoğdu (xx), Emrah Uluçay (xx) 
TİRE 1922: Fatih (xx) - Ufuk (x) (Dk. 46 Sergen xx), Nihat (x), Sefa (xxx), Ersin (xx) (Dk. 75 Cemal xx), Hasan (xx), Orkun (x), Kemal Samet (x) (Dk. 70 Tolunay xx), Mümin Talip (xx), Güner (x), Mümin Aysever (xx)
YEŞİL BURSA: Ömürcan (xxx) - Ömer Çoban (xx), Mehmet (xxx), Kenan (xxx), Burak (xx) (Dk. 82 Ömer xx), Berke (xx), Ozan (xxx) (Dk. 89 Samet), Mertcan (xx), Furkan Emre (xxx), Tugay (xxx) (Dk. 72 Metehan xx), Kadir (xx)
GOLLER: Dk. 28 Tugay (Yeşil Bursa) - Dk. 48 Sefa (Tire 1922)
SARI KARTLAR: Ömürcan, Ozan, Berke, Kadir, Volkan (Yeşil Bursa) - Nihat, Hasan, Güner (Tire 1922)
KIRMIZI KART: Dk. 84 Güner (Tire 1922)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak çıkışa geçen Tire 1922, evinde düşme hattındaki Yeşil Bursa\'yla yenişemedi: 1-1. Konuk takımın 28\'inci dakikada Tugay\'la bulduğu gole Tire, 48\'inci dakikada Sefa\'yla yanıt verdi. Yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran ev sahibi ekip, bu skorla 25 puana ulaştı.

28\'inci dakikada konuk takım üstünlüğü yakaladı. Burak\'ın kullandığı korneri karambolde Tugay ağlara yolladı: 0-1.
41\'inci dakikada gelişen Tire atağında ceza yayı üzerinden Güner\'in sert şutunu kaleci Ömürcan kornere çeldi.
İlk yarı bu skorla sonuçlandı.
48\'inci dakikada skor eşitlendi. Sefa, kendi geliştirdiği atakla ceza alanına girerek skoru eşitledi: 1-1.
52\'nci dakikada sağ kanattan gelişen Tire 1922 atağında Sergen, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu auta attı.
84\'üncü dakikada Tire 1922 Spor 10 kişi kaldı. Bir pozisyon sonrası sarı kart gören Güner, küfür ettiği gerekçesiyle ardından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.
Mücadele 1-1\'lik eşitlikle sonuçlandı.

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