Tire 1922 - Turgutluspor: 2-0

Kamuran KIZILBOĞA / TİRE, (DHA)

STAT: Tire

HAKEMLER: Ali Akdeniz (xx), Koray Can Karadedeli (xx), Harun Öztekin (xx)

TİRE 1922: Fatih (xxx) - Ufuk (xx), Erdinç (xxx), Nihat (xxx), Sefa (xx) (Dk. 85 Yunus), Gökhan (xxx), Sergen (xx) (Dk. 58 Güner xxx), Ersin (xx), Hasan (xxx), Kemal Samet (xx) (Dk. 67 Furkan Tuşik xx), Mümin Talip (xxx)

TURGUTLUSPOR: Ömer Faruk (x) - Mustafa (xx), Kadir (x), Berkay (xx), Ferdi (x), Fatih Çakır (x) (Dk. 80 Ferhat), Emin (x), Muhammed (xx), Fatih Somuncu (x) (Dk. 62 Mehmet x), Ozan (x) (Dk. 46 Yaşar x), Oğuz (xx)

GOLLER: Dk. 28 Gökhan, Dk. 68 Güner (Tire 1922)

SARI KARTLAR: Hasan, Ersin, Güner (Tire 1922), Emin, Mustafa, Kadir (Turgutluspor)

TFF 3. Lig 2. Grup\'ta Play-Off\'a kalma hesapları yapan Tire 1922 Spor, Ege derbisinde konuk ettiği Turgutluspor\'u 2-0 yenerek bitime 4 maç kala umutlandı. İlk yarıyı 28. dakikada Gökhan\'ın golüyle 1-0 önde kapatan İzmir ekibi, 68. dakikada Güner\'in golüyle rahatladı. Karşılaşmada Turgutluspor\'a oranla etkili oynayan Tire bu sonuçla puanını 49\'a çıkardı. Geçen hafta Gölcükspor\'u tek golle geçen Turgutluspor ise 41 puanda kalarak orta sıralarda yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Gökhan\'un şutunda Turgutlusporlu Muhammet meşin yuvarlağı kafayla çizgi üzerinden çıkardı.

28. dakikada Tire 1922 Spor öne geçti. Ani gelişen ataktan sol çaprazdan ceza sahasına giren Gökhan düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

61. dakikada sol çaprazdan Sefa kaleyi yokladı, ancak araya giren Turgutluspor savunması topun kaleye gitmesine izin vermedi.

68. dakikada İzmir ekibi rahatladı. Sağ kanattan Turgutluspor ceza sahasına sokulan Güner\'in şutunda kaleci Ömer Faruk çaresiz kaldı. 2-0

83. dakikada Gökhan\'ın yakın mesafeden çektiği şut sonuç getirmedi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Tire 1922 Spor 3 puanı hanesine yazdırmayı bildi.