Tire 1922 - Pazarspor: 1-1

Kamuran KIZILBOĞA / TİRE, (DHA)
STAT: 4 Eylül
HAKEMLER: Süleyman Soyutürk (xx), Turhan Akbaş (xx), Tuncay Ercan (xx)
TİRE 1922: Fatih (xx) - Orkun (x), Yunus (x), Ufuk (xx), Güner (xx), Cemal (xx) (Dk. 80 Kemal Samet x), Nihat (xx), Tolunay (xxx), Sefa (x) (Dk. 71 Furkan x), Gökhan (xx), Mümin Aysever (xxx) (Dk. 80 Sergen x)
PAZARSPOR: Salih (xx) - Emrecan (xxx), Önder (xx) (Dk. 77 Altan x), Maksut (x), Sinan (xx), Turgay (x) (Dk. 84 Cihat), Egemen (xxx), Fatih (xxx), Ufuk (x), Taha (xxx), Mahmut Caner (x) (Dk. 63 Mehmet x)
GOLLER: Dk. 4 Mümin Aysever (Tire 1922) - Dk. 32 Emrecan (Pazarspor)
SARI KARTLAR: Yunus (Tire 1922) - Maksut, Turgay, Taha, Sinan (Pazarspor)
TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup 5\'inci hafta mücadelesinde Tire 1922, evinde zirve yarışı veren Pazarspor\'la 1-1 berabere kaldı. İzmir ekibi bu sonuçla üst üste 5\'inci beraberliğini alıp 5 puana yükseldi. Liderliği devralma şansını kaçıran Pazarspor ise puanını 11\'e çıkardı. Tire 1922\'nin golünü 4\'üncü dakikada Mümin Aysever, konuk ekibin golünü 32\'nci dakikada Emrecan kaydetti.
4\'üncü dakikada Tire 1922 golü buldu. Ev sahibi ekibin kazandığı serbest vuruşta Cemal ceza sahasına doldurdu. Gökhan\'ın kafayla aşırdığı topu önünde bulan Mümin Aysever, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla ağlara yolladı: 1-0.
21\'inci dakikada konuk takım atağında Emrecan, yaklaşık 30 metreden kaleyi yokladı. Top az farkla üstten dışarı çıktı.
32\'nci dakikada Pazarspor skoru eşitledi. Karadeniz ekibinin kazandığı frikikte Turgay ceza sahasına kesti. İyi yükselen Emrecan kafayla topu filelere gönderdi: 1-1.
İlk yarı 1-1 bitti.
46\'ncı dakikada Pazarsporlu Mehmet\'in, ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Fatih yatarak golü önledi.
53\'üncü dakikada Tire atağında soldan çalımlarla ceza alanına giren Sefa\'ın vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
59\'uncu dakikada Tire ekibinden Mümin Aysever, ceza sahasından yaptığı vuruşta topa ayak koyan Taha tehlikeyi önledi. Kalan dakikalarda iki takımın atakları sonuç vermeyince müsabaka 1-1 sona erdi.