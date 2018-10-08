Tire 1922 - Kozan Belediyespor: 2-0

Yiğit SOYLU / TİRE (DHA)

STAT: Tayfur Çiçek

HAKEMLER: Murat Türkoğlu (xx), Halil Altun (xx), Volkan Kaan Topal (xx)

TİRE 1922: Fatih (xxx) - Semih (x) (Dk. 46 Sergen xxx), Nihat (xxxx), Burak (xx) (Dk. 82 Enes xx), Gökhan (xxx), Cemal (xx), Berke (x) (Dk. 62 Furkan xxx), Hüseyin (xx), Celal (xx), Hasan (xx), Tugay (xx)

KOZAN BELEDİYESPOR: Metehan (x) - İbrahim Ethem (xx), Fikret (x), Sertaç (x), Ahmet Keleş (x), Tuncay (xx), Savaş (x) (Dk. 89 Yunus), Muzaffer (xx), Yasin (x) (Dk. 89 Emre Özer), Volkan (xx), Furkan (xx) (Dk. 74 Ahmet Buğrahan x)

GOLLER: Dk. 87 Nihat, Dk. 90 (P) Gökhan (Tire 1922)

SARI KARTLAR: Celal, Nihat (Tire 1922) - Savaş (Kozan Bld)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta namağlup lider Tire 1922, üst üste 2 beraberliğin ardından evinde Kozan Belediyespor\'u son anlarda bulduğu gollerle mağlup etti: 2-0. Tayfur Çiçek Stadı\'nda oynanan karşılaşmada ev sahibinin gollerini 87\'nci dakikada Nihat ve 90\'ıncı dakikada penaltıdan Gökhan attı. Bu skorla 6 hafta sonunda 4 galibiyet, 2 beraberlikle 14 puana ulaşan Tire, zirvedeki yerini korudu.