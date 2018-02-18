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Spor

Tire 1922 - Ankara Demirspor: 0 - 1

Kamuran KIZILBOĞA / TİRE, (DHA) STAT: 4 Eylül HAKEMLER: Mehmet Ali Özer (xx), Mustafa Çevik (xx), Murat Erölmez (xx) TİRE 1922: Fatih (x) - Güner (xx), Erdinç (x), Nihat (xx), Sefa (x) (Dk

18 Şubat 2018 18:03

Kamuran KIZILBOĞA / TİRE, (DHA)

STAT: 4 Eylül
HAKEMLER: Mehmet Ali Özer (xx), Mustafa Çevik (xx), Murat Erölmez (xx)
TİRE 1922: Fatih (x) - Güner (xx), Erdinç (x), Nihat (xx), Sefa (x) (Dk. 64 Tolunay x), Gökhan (x) (Dk. 77 Orkun x), Sergen (xx), Ersin (x) (Dk. 59 Kemal Samet x), Hasan (xx), Mümin Talip (xx), Cemal (x)
ANKARA DEMİRSPOR: Süleyman (xx) - Bilal (xx), Adem (xxx), Burak Sürmeli (xxx), Burak Aydın (x) (Dk. 71 Muhammed Enes xxxx), Ahmet (xx), Hasan (xx) (Dk. 78 Çınar xx), Umut (xxx) (Dk. 90 Yolcu), Burak Öksüz (xx), Sebahattin (xxx), Kerem Hakan (xx)
GOL: Dk. 89 Muhammed Enes (Ankara Demirspor)
SARI KARTLAR: Bilal, Burak Aydın (Ankara Demirspor), Erdinç, Hasan (Tire 1922)

TFF 3. Lig 2. Grup\'ta Play-Off yarışındaki Tire 1922, evinde en yakın rakiplerinden Ankara Demirspor\'a son dakikalarda yediği golle mağlup oldu: 0-1.
Tire 4 Eylül Stadı\'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibin golünü 89. dakikada Muhammed Enes attı. Bu skorla iç sahadaki galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Tire, 36 puanda kalırken Ankara temsilcisi puanını 38\'e çıkardı. 
MAÇTAN DAKİKALAR
31\'inci dakikada gelişen Tire atağında ceza sahasının sağından kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Nihat\'ın şutunu kaleci Süleyman son anda kontrol etti.
41\'inci dakikada konuk ekipten Sebahattin\'in ceza alanı içindeki karambolde şutu defanstan döndü.
İlk yarı golsüz bitti.
53\'üncü dakikada Tireli Cemal\'in cesa sahası çizgisinden şutu üstten az farkla auta çıktı.
89\'uncu dakikada konuk ekip galibiyet golünü buldu. Sol kanattan Umut\'un ortasını ceza alanında Muhammed Enes kafayla ağlara yollayıp skoru belirledi: 0-1.

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