-Tırdan düşen künkler can aldı KOCAELİ (A.A) - 16.01.2012 - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde döner kavşakta manevra yapan tırdan düşen beton künklerin çarptığı kadınlarından biri öldü, diğeri ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, D-130 karayolu Camiatik Mahallesi mevkisindeki döner kavşakta manevra yapan Özgür Ç'nin kullandığı 51 ZU 235 plakalı tırdan savrulan her biri yaklaşık 500'er kiloluk 4 beton künkten birkaçı yolun karşısına geçmeye çalışan Resmiye Ayaz ile Rahime Aytekin'e çarptı. Olay yerine gelen ilkyardım ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Devlet Hastanesine kaldırılan Ayaz, burada hayatını kaybetti. Sağ bacağı koparak ağır yaralanan Aytekin ise Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aytekin ve Ayaz'ın İzmit Sakatlar Derneği yararına kitap satmak için Karamürsel'e geldikleri öğrenildi. Tır sürücüsü Özgür Ç, polis tarafından gözaltına alındı. -Çevre sakinleri yolu ulaşıma kapattı- Öte yandan, kazanın ardından olay yerine gelen ve yoldaki döner kavşağın hatalı yapıldığını öne süren çok sayıda vatandaş, döner kavşağın yıkılmasını isteyerek, yolun her iki yönünü de yaklaşık 2 saat süreyle trafiğe kapattı. Çift yönlü olarak ulaşıma kapatılan D-130 karayolunda yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda araç kuyrukları oluştu. Grup, kaza yerine gelen Karamürsel Kaymakamı Celil Ateşoğlu ve Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'ın talimatıyla döner kavşağın yıkılmasının ardından olaysız şekilde dağıldı. Beton künklerin kaldırılmasının ardından D-130 karayolu yeniden ulaşıma açıldı.