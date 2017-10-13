TIR'daki özel bölmeden kaçak sigara çıktı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, polis tarafından durdurularak aranan TIR\'ın dorsesinin tabanına özel yapılan bölmede, gümrük kaçağı 30 bin paket sigara ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphelendikleri R.B. yönetimindeki, plakası açıklanmayan TIR\'ı durdurup, arama yaptı. Yapılan aramada, TIR\'ın dorsesinin tabanına yapılan özel bölümde, gümrük kaçağı 30 bin paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, sürücü R.B. ile yanında bulunan Ş.B. gözaltına alındı.



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