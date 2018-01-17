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TIR'daki özel bölmede 13 bin 500 paket kaçak sigara ele geçti

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polis tarafından durdurularak aranan TIR'ın dorsesinin tabanına özel yapılan bölümde gümrük kaçağı 13 bin 500 paket sigara ele geçirildi

17 Ocak 2018 14:16

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, polis tarafından durdurularak aranan TIR\'ın dorsesinin tabanına özel yapılan bölümde gümrük kaçağı 13 bin 500 paket sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, durumundan şüphelendikleri sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan TIR\'ı durdurup arama yaptı. \'Curis\' isimli köpeğin de katıldığı aramada dorsenin tabanına özel yapılan bölüme istiflenen gümrük kaçağı 13 bin 500 paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, 2 kişi gözaltına alındı.

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