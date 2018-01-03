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TIR'daki çantada 15 kilo 300 gram esrar bulundu

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan TIR'daki çanta içerisinde 15 kilo 300 gram esrar ele geçirildi

03 Ocak 2018 14:49

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan ülkeye giriş yapan TIR\'daki çanta içerisinde 15 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.
Fransa\'dan yola çıkarak, Bulgaristan üzerinden Türkiye\'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı\'na gelen Ş.E. yönetimindeki TIR\'da, gümrük muhafaza ekiplerince arama yapıldı. TIR\'ın şoför dinlenme alanında bulunan siyah bir çantanın paketlerle dolu olduğunun görülmesi üzerine, araç detaylı arama hangarına yönlendirildi. Narkotik dedektör köpeği \'Jack\' ile yapılan aramada çantadaki 14 paket içerisinde 15 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Ş.E., Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü\'ndeki sorgusunda, çantayı gümrük sahası içinde bekleyen T.A.\'nın Bulgaristan\'dayken kendisine verdiğini söyledi. Bunun üzerine T.A. da yakalanarak, gözaltına alındı. İki şüpheli hakkında soruşturma sürüyor.

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