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TIR'da 31 bin 800 paket kaçak sigara ele geçti

ŞANLIURFA,(DHA)- ŞANLIURFA'da, polisin arama yaptığı TIR'ın dorsesinde gümrük kaçağı 31 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

15 Ekim 2017 17:12

ŞANLIURFA,(DHA)- ŞANLIURFA\'da, polisin arama yaptığı TIR\'ın dorsesinde gümrük kaçağı 31 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi. TIR sürücüsü Kenan C. gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Mardin- Şanlıurfa karayolunun 25\'inci kilometresinde oluşturulan uygulama noktasında durdurulan Kenan C.\'nin kullandığı 73 SB 537 TIR\'da arama yaptı. Yapılan aramada TIR\'ın dorsesinde poşetler gümrük kaçağı 31 bin 800 paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el koyan polis, sürücü Kenan C.\'yi gözaltına aldı.


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