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TIR'DA 300 KİLO UYUŞTURUCUNUN ELE GEÇİRİLDİĞİ OPERASYON KAMERADA (1)

  Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA  İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı

06 Aralık 2017 13:55

 
Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA 
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul\'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Narkotik ekipleri plakasını belirlediği bir TIR\'ı takibe aldı. Polis ekipleri TIR\'ın önünü keserek durdurdu. TIR\'da narkotik dedektör köpek \'Fırtına\' ile arama yapıldı. Yapılan aramalarda TIR\'ın dorsesine yapılan gizli bölmede  yaklaşık 300 kilo \"skunk\" adlı uyuşturucu ele geçirildi. 
 
Görüntü Dökümü
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(POLİS KAMERASI)
-TIR\'ın gitmesi
-Polis araçlarının TIR\'ı durdurması
-TIR sürücüsünün gözaltına alınması
-TIR\'da yapılan aramalar
-Dedektör köpeğin TIR\'da arama yapması
-TIR\'da bulunan uyuşturucu maddeler
-Genel ve detaylar
 

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