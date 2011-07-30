-TIRDA 17 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ CİZRE (A.A) - 30.07.2011 - Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir tırda yapılan aramada, 17 tabanca ele geçirildi. Bir ihbarı değerlendiren Cizre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Irak'tan geldiği belirtilen K.U. yönetimindeki plakası açıklanmayan tırı, Silopi yolu üzerindeki Cizre Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde durdurdu. Tırda yapılan aramada, soğutucu ve dorse zeminine gizlenmiş halde 17 tabanca ve bu tabancalara ait şarjör bulundu. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan K.U. emniyetteki sorgusunun ardından tutuklandı.